Treuenbrietzener Eltern laufen Sturm gegen neue Kita-Gebühren     

Die Wogen schlagen hoch. Einige Eltern laufen Sturm gegen die neue Satzung für die Beiträge zur Kinderbetreuung in Tagesstätten und den Betreuungsangeboten der IKTB an der Grundschule. Zur nächsten Sitzung der Stadtverordneten, wo die neuen Beitragstabellen beschlossen werden könnten, zeichnet sich eine Protestkundgebung ab.

Teilweise eine Verdopplung

Einige Eltern kritisieren die Mehrbelastungen, die vor allem Familien mit mittleren Einkommen zu stark treffen würden. „Teilweise gibt es eine Verdopplung für Eltern mit einem Kind von gut 200 Euro auf 400 Euro im Monat“, sagt Robert Lau gegenüber der MAZ. Der Vater möchte im Namen weiterer Betroffener einen Protestbrief an alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung senden.

Andere Aufteilung gewünscht

Nach Ansicht einiger Eltern sei der vorgelegte Entwurf nicht gerecht. „Hier hätte eine andere Aufteilung der Kosten erfolgen können“, sagt Robert Lau. Das wünschen auch andere Eltern, die im Internet via Facebook heiß diskutieren. Die Familie von Ina Becker, die drei Kinder hat, kalkuliert mit 116 Euro mehr im Monat. „Das ist schon viel für uns, gerade auch im Lockdown“, sagt die Mutter am Freitag der MAZ.

Das ist neu bei der Berechnung Die Satzung der Elternbeiträge für Treuenbrietzener Kitas und IKTB war zuletzt im Oktober 2015 verändert worden. Für den nun vorliegenden Beschluss neu ist unter anderem, dass Geringverdiener gar keine Beiträge mehr zahlen. Auch wird allgemein das Kindergeld nicht mehr zum Einkommen gerechnet. Zudem gilt ein „unantastbares Einkommen“, das nicht gezählt wird bei der Berechnung der Beiträge. Dieses ist bei Familien mit mehreren Kindern höher als bei Einkind-Familien. Geschützt sind bei einem Kind 1900 Euro, bei zwei Kindern 2100 Euro und bei drei Kinder 2300 Euro. Dazu zählen auch Schulkinder des Haushaltes.

Ausführlich debattiert worden war das neue Zahlenwerk in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Ordnung und Sicherheit. Das Gremium hatte gemeinsam mit dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses getagt.

Zwei Jahre in Arbeitsgruppe beraten

Vorausgegangen waren gut zwei Jahre Beratung in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von Verwaltung, Politik und Eltern. Sie ist auch von Regina Thinius, der Chefin des Fachdienstes Finanzhilfen für Familien beim Jugendamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark, aktiv begleitet worden.

Die Treuenbrietzener Tabelle sei inzwischen auch von andere Kommunen im Landkreis beschlossen worden oder in der Debatte. „In der AG ist konstruktiv aber auch kontrovers um das am Ende gute Ergebnis gerungen worden“, so Thinius.

In der Stadt waren die Elternbeiträge zuletzt vor gut fünf Jahren verändert worden. Die Überarbeitung war nun nötig, weil sich nicht nur Kosten für den Betrieb der vier kommunalen Einrichtungen verändert haben. Hauptsächlich waren zudem Gesetzesänderungen der Hintergrund für die neu nötigen Kalkulationen.

Bürgermeister kritisiert Landespolitik

Denn die Landespolitik hat 2019 beschlossen, Haushalte mit sehr geringen Einkommen ganz von Elternbeiträgen zu befreien. „Auch für Vorschüler ist das letzte Kita-Jahr nun ja beitragsfrei“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) der MAZ.

Er würde sich wünschen, „dass die Landespolitik nicht scheibchenweise neue Befreiungsansprüche beschließt.“ Der personelle Aufwand für somit immer wieder neue Anpassungen sei enorm. „Im Juli kommt das nächste neue Kita-Gesetz – mal sehen, was wir dann wieder alles verändern müssen“, sagt der Verwaltungschef.

Die neue Beitragssatzung gilt für alle vier kommunalen Kindergärten der Stadt Treuenbrietzen und die IKTB. So im Kindergarten „Spielkiste“. Quelle: Thomas Wachs

Mit der neuen Satzung würden Eltern von 54 Kindern weniger zahlen als bisher. 63 würden stärker belastet werden und für sechs bliebe der Beitrag gleich im Kindergartenbereich. Das stellte Ralf Gronemeier, der Leiter des Bürgeramtes, in der Ausschusssitzung dar.

Für viele Kinder gar kein Beitrag fällig

Betreut werden aktuell 78 Kinder im Krippenalter sowie 188 Jungen und Mädchen bis zum Schulbeginn. „Von den insgesamt 266 Kindern werden aber nur für 123 Beiträge fällig“, erklärt Gronemeier. Denn 76 sind befreit wegen der unteren Einkommensgrenze. Darüber hinaus trifft das zu auf 67 Vorschulkinder.

Auch die neuen Gebühren staffeln sich weiterhin nach Einkommen, Kinderzahl und Betreuungszeit. Der Höchstsatz soll künftig 420 Euro statt bisher 306 Euro betragen. Der geringste Satz liegt bei 14 Euro pro Platz. Bis zu einem Netto-Familieneinkommen von knapp 1667 Euro werden gar keine Beiträge fällig.

Bis zum 31. Januar 2022 sieht die neue Satzung eine Übergangsregelung vor. Bis dahin darf eine Erhöhung der Beiträge nur maximal 40 Euro pro Platz betragen.

Lange um Lösung gerungen

Allgemein gelte: Eltern mit mehreren Kindern würden mit der neuen Satzung entlastet werden. Stärker entlastet werden auch unterer Einkommensschichten, während obere Einkommen stärker von Anhebungen betroffen wären. „Prozentual zahlen alle aber das Gleiche bezogen auf die Kosten – nämlich 25 Prozent“, sagt der Bürgermeister. Dieser Anteil ist festgelegt worden innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite. Sie liegt für Kommunen zwischen zehn und 60 Prozent.

„Um dieses Lösungspaket und wie gerecht oder ungerecht dies nun ist für jeden Einzelnen, war lange gerungen worden in fünf Sitzungen der Arbeitsgruppe. Daran waren auch Eltern beteiligt“, erklärt der Bürgermeister.

Verlust für die Stadtkasse

Trotz der Anpassungen ist das neue Regelwerk nicht kostendeckend. „Pro Jahr machen wir 450 Euro Miese“, so Knape. Aus Elternbeiträgen nimmt die Kommune im Monat knapp 22.200 Euro ein. Pro Platz liegen ihre Kosten im Schnitt bei 1845 Euro. Der Zuschuss der Stadt für Kitas belaufe sich pro Jahr auf bis zu 650.000 Euro. Für Personalkosten kommt zu 80 Prozent der Landkreis auf.

Dennoch kritisieren Eltern intensiv die nach ihrer Ansicht ungerechten Lösungen, die nun beschlossen werden sollen. Viele Eltern sehen in den Beitragsanhebungen für nach ihrer Meinung zu viele Betroffene kein gutes Signal für eine familienfreundliche Stadt.

In Marzahna hat die Stadt Treuenbrietzen einen neuen Kindergarten gebaut. Quelle: Thomas Wachs

Es gibt aber auch relativierende Stimmen. So verweist Stefanie Jeschke auf das geänderte Solidarprinzip. Bisher waren Einkind-Familien besser gestellt, nun sind es die mit mehreren Kindern. „Dass wir alle für diejenigen mitzahlen, die es sich nicht selbst leisten können, das ist Solidarität“, argumentiert die Mutter zweier Kinder.

Stadtverordnete haben letztes Wort

Helena Vetter indes sagt: „Es darf kein Luxus sein, sein Kind in die Kita zu geben! Dieser Entwurf ist eine Schande für eine familienfreundliche Stadt. Eine absolute Frechheit! Ein Kitaplatz sollte für jede Familie bezahlbar sein“, schreibt die Mutter bei Facebook.

Im Sozialausschuss gab es dreimal Zustimmung und vier Enthaltungen zu dem Entwurf der neuen Beitragssatzung, Im Hauptausschuss votierten fünf Abgeordnete dafür bei zwei Enthaltungen. Die Entscheidung liegt nun bei den Stadtverordneten. Sie tagen am 22. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle.

