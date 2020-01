Feuerwehr rettet Tiere nicht in jedem Fall

Treuenbrietzen

Zweimal binnen weniger Tage war die Feuerwehr Treuenbrietzen alarmiert worden, um Katzen zu retten. Stadtwehrführer Olaf Fetz erklärt die Regeln für solche Einsätze.

Herr Fetz, warum musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen schon wieder ausrücken zum Stichwort „Tier in Not“?

Olaf Fetz: In der Albert-Schweitzer-Straße hatte sich eine Katze beim Versuch, aus einem angeklappten Fenster zu klettern, verklemmt zwischen Rahmen und Flügel. Wir mussten mit einer Leiter ran in das zweite Obergeschoss, um die Katze zu befreien.

Rechtfertigt eine solche Situation den aufwendigen Einsatz von Rettungskräften? Hätte nicht auch der Nachbar helfen können?

Das kommt immer auf den Einzelfall an. In dem Fall hatte die Katze gelitten, weil sie im Fenster eingeklemmt war und Schmerzen hatte. Und nicht jeder hat ja privat technische Möglichkeiten, um schnell zu helfen.

Die Feuerwehr Treuenbrietzen hat am Sonntag an der Albert-Schweitzer-Straße eine Katze gerettet. Sie hatte sich eingeklemmt beim Versuch, aus einem angeklappten Fenster zu klettern. Quelle: FFW Treuenbrietzen

Wann lehnt die Feuerwehr denn Einsätze zur Tierrettung ab?

Wenn ein Katze nur in einen hohen Baum geklettert ist und jammert, weil sie angeblich nicht mehr runter kommt. Das regelt sich aus Erfahrung meist von selbst, weil die Katzen doch wieder selbst runter finden. Wir hatten aber auch schon andere Einsätze,als zum Beispiel Pferde in Wassergräben gefallen waren wie bei Nichel und Bardenitz. Da müssen wir ran.

Wer entscheidet über eine solche Alarmierung?

Da vertrauen wir auf die Kompetenz der Kollegen am Notruftelefon der Leitstelle. Sie erfragen die Situation schon immer sehr genau.

Müssten Tierhalter nicht eine Rechnung bekommen für solche Einsätze?

Eigentlich schon. Tiere gelten laut Gesetz als Sache und werden daher anders behandelt als Menschen oder Brandfälle. Aber es gibt da so etwas wie einen Gummiparagrafen, der bei besonderem Leid für die Tiere oder ihre Halter greifen kann. Dann ist es schon mehr als eine Sache.

Wie oft kommen solche Einsätze vor im Stadtgebiet Treuenbrietzen?

Das hält sich in Grenzen. Drei oder vier Tierrettungen haben wir bislang pro Jahr.

Welche Kosten entstehen dabei?

Wir rücken ja meist nur mit einem Auto und wenigen Leuten kurz an – anders als bei Brandfällen oder Unfällen. So 100 bis 150 Euro kostet dann eine solche Tierrettung. Oft fährt auch jemand vom Ordnungsamt zunächst gucken, so auch am Sonntag. Schließlich ist die Rettung herrenloser Tiere ein Fall für das Ordnungsamt. Die Kommunen haben dafür Verträge mit Tierheimen. Diese haben aber nur selten Strukturen zur Notfallrettung für Tiere.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Wachs