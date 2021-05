Treuenbrietzener Feuerwehr rückt mit Mietwagen an zu Waldbränden  

Treuenbrietzen

Wenn die Einsatz-Pieper die Feuerwehr Treuenbrietzen zum Waldbrand rufen, rücken die Männer und Frauen auch diese Saison wieder mit einem Mietwagen an. Den zweiten Sommer in Folge wird dieses besondere Finanzierungsmodell genutzt, um die Versorgung mit viel Löschwasser in entlegenen Gebieten zu sichern.

Dringender Bedarf seit Großbrand

Der dringende Bedarf war deutlich geworden, als beim größten Waldbrand der jüngsten Jahrzehnte im August 2018 über Tage hinweg ein Großeinsatz lief. Die Anschaffung eines eigenen Spezialfahrzeugs für Waldbrandeinsätze dauert indes noch. Allerdings zeichnet sich ein Ende der Übergangslösung ab.

Wichtig für Waldbrandeinsätze sind Monitore, also Löschkanonen. Sie kann die Feuerwehr Treuenbrietzen jetzt den zweiten Sommer mit einem gemieteten Spezialfahrzeug nutzen. Es kam bisher nur bei Übungen zum Einsatz. Quelle: FFW Treuenbrietzen

„Spätestens im vierten Quartal dieses Jahres rechnen wir damit, dass unser bereits über ein Förderprogramm des Landes bestelltes und zugesagtes Tanklöschfahrzeug TLF-W, also ein zentral ausgeschriebenes Sondermodell für Waldbrände in Brandenburg, dann im Gerätehaus steht“, sagte Olaf Fetz, der Stadtbrandmeister von Treuenbrietzen.

Winterquartier beim Agrarbetrieb

Bis dahin steht das angemietete Löschfahrzeug bereit. Es ist jetzt wieder aus dem Winterquartier geholt worden. „Wir durften es bei der Agrargenossenschaft in Feldheim unterstellen“, erklärt Olaf Fetz am Mittwoch der MAZ. Nun ist es herausgeputzt und wieder einsatzbereit vom zentralen Gerätehaus aus am Anger in Treuenbrietzen.

„In den zurückliegenden Wochen lief im Rahmen von Zusatzdiensten die Auffrischung zur Einweisung der Einsatzkräfte auf das Fahrzeug“, erklärt Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen.

Bisher nie im Einsatz

Wirklich zum Einsatz gekommen war der Spezialwagen im vorigen Sommer nicht. Lediglich zu einer gemeinsam Übung von Feuerwehren des Landkreises mit Spezialkräften der Gruppe „@Fire“ auf dem Truppenübungsplatz Lehnin bei Brück war er dabei.

Der Mietwagen kostet die Stadt Treuenbrietzen nur Miete, wenn das Löschfahrzeug wirklich zum Einsatz kommt. „Die ungenutzte Standzeit indes ist über eine Pauschale abgedeckt“, erklärt Olaf Fetz zu dem Modell.

Für Waldbrandeinsätze nutzt die Feuerwehr Treuenbrietzen den zweiten Sommer ein gemietetes Spezialfahrzeug. Es kam bisher nur bei Übungen zum Einsatz.. Quelle: FFW Treuenbrietzen

Das neue eigene Fahrzeug der Treuenbrietzener Brandschützer wird ein TLF-W auf Basis eines tschechischen Tatras sein. Knapp 400.000 Euro kostet das Spezialmodell. Für die hauptsächlich vom Land Brandenburg geförderte Finanzierung muss die Stadt Treuenbrietzen als Träger des kommunalen Brandschutzes einen Eigenanteil von gut 100.000 Euro aufbringen.

Besonders großer Wassertank

Ausgerüstet sein wird der Tatra mit einem besonders großen Wassertank. Er fasst 5000 Liter. Zudem ist eine Schaumanlage an Bord, „die den Löscheffekt noch deutlich erhöhen kann bei Vegetationsbränden“, erklärt Olaf Fetz.

Spezialität de TLF-W seien zudem zwei so genannte Monitore. Einer dieser Wasserwerfer an der Front des Wagens kann elektronisch aus dem Löschfahrzeug heraus gesteuert werden. Die zweite Wasserkanone ist manuell aus einer Dachluke heraus zu bedienen von Feuerwehrleuten.

Bis das eigene Spezialfahrzeug für Waldbrandeinsätze da ist, nutzt die Feuerwehr Treuenbrietzen den zweiten Sommer dieses Mietfahrzeug, erklärt Olaf Fetz. Quelle: Marcus Pfeiffer

„Wir sind jetzt also erstmal wieder vorbereitet für die neue Saison der Waldbrände“, erklärt Olaf Fetz. Sobald der neue Tatra dann im Treuenbrietzener Gerätehaus parkt, beginnt in den Gerätehäusern der Ortswehren dann wieder ein Rotationsprinzip zum Austausch von Fahrzeugen.

Knackpunkt sind die Gerätehäuser

„Am Ende wird dann wieder eines der ältesten Fahrzeuge ausgemustert, vermutlich ein Barkas“, erklärt der Stadtbrandmeister. „Das ist auch eine Bedingung des Förderprogramms für das neue Spezialfahrzeug“, sagt Olaf Fetz am Mittwoch. Wo genau welches Auto getauscht wird, stehe aktuell aber noch nicht fest. „Das hängt ja auch immer davon ab, ob in den Gerätehäusern überhaupt schon genug Platz ist für moderne größere Fahrzeuge“, erklärt der oberste Feuerwehrmann der Stadt Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs