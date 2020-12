Treuenbrietzen

Händler Michael Mrochen hatte es schon im Sommer kommen sehen. Als bei den Herstellern von Feuerwerkstechnik die sonst schon im Juni oder Juli üblichen, großen Werbe-Vorführungen für neuesten Pyro-Produkte ausfielen, beschloss der Unternehmer, dieses Jahr auf einen Großeinkauf zu Silvester zu verzichten.

Von Dienstag an bis zum letzten Tag des Jahres hätte der Laden nun eigentlich Feuerwerk verkaufen dürfen. Doch angesichts der verschärften Corona-Regeln blieb das Lager nun leer am Geschäft für Papierwaren und Geschenkartikeln mit Paketdienst an der Bäckerstraße. Der kleine Umsatzschub vor Jahresfrist muss ausfallen.

Verkauf von Böllern und Raketen untersagt

Seit dem 16. Dezember befindet sich Deutschland im Corona-Shutdown. Das hat auch harte Auswirkungen für den Jahreswechsel. Große Partys sind verboten. Bund und Länder haben zudem ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit verhängt. Und der Verkauf von Böllern und Raketen ist grundsätzlich untersagt.

„Das haben wir schon geahnt, weil es ja schon lange große Diskussionen gab zu dem Thema“, erklärt Michael Mrochen. Wäre es anders gekommen, „hätten wir über den Großhandel noch kurzfristig Ware ordern können. Dort liegt sie ja bereit“, erzählt der Händler.

Reserve immer parat

Eine Reserve habe er freilich immer parat. Denn das ganze Jahr über kaufen Kunden auch so mal ein kompaktes Feuerwerk für besonderer Anlässe wie Hochzeiten, Jubiläen oder runde Geburtstage. Dann freilich ist jeweils eine Sondergenehmigung vom Ordnungsamt nötig.

Zu Silvester allerdings sei der Verkauf von Pyrotechnik schon in den Vorjahren „immer mehr zurückgegangen“. Lediglich Knaller und Verbundbatterien mit diversen Effekten nach nur einer Zündung blieben in Mode.

Nun mal dunkel am Himmel

Dieses Jahr nun bleibt es dunkel am Himmel. Konfetti-Fontänen statt Böller gehen über den Ladentisch. Dort darf der Familienbetrieb noch unter Corona-Auflagen bedienen, weil der Paketshop im Laden zu den relevanten Geschäften zählt.

Allgemein froh ist Michael Mrochen, dass er den Verkauf vieler Waren des üblichen Geschäfts gemeinsam mit seinem Sohn schon lange vor der Corona-Pandemie auch auf das Online-Geschäft umgestellt hatte. Dieses Standbein helfe nun, die Verluste aus dem Corona-Shutdown abzumildern.

„Aber das direkte Gespräch zur Beratung mit den Kunden fehlt uns schon“, sagt der Treuenbrietzener Einzelhändler. Er hofft nach einem Jahresausklang ohne Feuerwerk dann auf ein neues Jahr ohne Einschränkungen und an dessen Ende auf ein Silvester mit bunten Raketen.

Von Thomas Wachs