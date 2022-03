Treuenbrietzener Grundschüler erleben Religionsunterricht im Kleinbus 

Treuenbrietzen

Mädchen und Jungen der Grundschule „Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen erlebten am Dienstag ungewohnten Religionsunterricht. Er fand statt in einem Kleinbus und um ihn herum. Das auffällig bunte Fahrzeug parkte mitten auf dem Schulhof.

Gesteuert und belebt wird der „Happy-Hippie-Jew-Bus“ von Anna Adam und Jalda Rebling. Beide entstammen jüdischen Familien. Seit 2008 haben sie es sich auf ihre Fahnen geschrieben, mit ihrem Bus „witzige und kreative Antworten auf die starren Strukturen der aktuellen Gedenkkultur“ zu geben. Gemeinsam mit nichtjüdischen Menschen suchen und gestalten sie seither „neue Wege in ein demokratisches, interkulturelles und weltoffenes Deutschland“.

„Obwohl unserer Familien zu 90 Prozent ausgerottet wurden, überlebten unsere Eltern die Konzentrationslager der Nazis“, erzählt Anna Adam. Sie ist Künstlerin und Diplompädagogin. Die Idee für den Bus kam ihr, um der oft „künstlichen Betroffenheit, die wir als Kinder erlebt haben, zu begegnen auf eine lockere Weise“.

Am Bus fallen die Hemmungen

Jalda Rebling ist als Musikerin, Schauspielerin und ordinierte jüdische Kantorin beruflich aktiv. Als Team im Bus geht es für die beiden Frauen darum, die „Klischees vom Judentum zu entlarven sowie diese mit viel Humor und Kreativität durch die Wahrheit zu ersetzen“. Das geht bei Gesprächen, oft aber auch mit Musik oder beim gemeinsamen Kochen.

Am Bus fallen die Hemmungen schnell. Sofort sind die Frauen von Schülern umringt, noch bevor das eigentliche Unterrichts-Programm startet. Aufkleber, Bilder und Aufschriften sind schnell der Auftakt für Gespräche und später gezielt integriert für den mobilen Unterricht.

Auffällig gestaltetes rollendes Klassenzimmer

Die europaweit aktiven Frauen haben inzwischen in Wittbrietzen ihren Wohnsitz. Von dort aus sind sie immer wieder unterwegs in ihrem auffällige gestalteten, rollenden Klassenzimmer. Bei den Stationen auf Marktplätzen, bei Workshops oder auf Schulhöfen diskutieren sie mit Busgästen – Kindern wie Erwachsenen – auch mit viel Witz die diversen Vorstellungen über das Judentum.

Dieses Bildungs-Konzept hatte Sarah Schultz überzeugt. Die Lehrerin für Kunst und LER an der Grundschule in Treuenbrietzen arbeitet mit Sechstklässlern aktuell an einem Geschichtsprojekt zur jüdischen Geschichte der Stadt. Zur Frage „Friedhof oder Rodelbahn?“ beschäftigt sie sich mit der Historie der jüdischen Begräbnisstätte im Stadtpark am Schwanenteich.

Jüdischer Friedhof an der Stadtmauer

„Der Happy-Hippie-Jew-Bus hat da prima zu unserem Thema gepasst“, sagt die Pädagogin. Das findet auch Jalda Rebling. Sie und Anna Adam waren beim Spaziergang im Stadtpark von Treuenbrietzen auf den Stein gestoßen, der auf den jüdischen Friedhof an der alten Stadtmauer hinweist.

Dass dort im Winter nicht gerodelt werden sollte, ist für die beiden Jüdinnen eine Selbstverständlichkeit. „Auf einem christlichen Friedhof würde ja auch niemand auf diese Idee kommen“, sagt Jalda Rebling. Das Engagement der Treuenbrietzener Schüler hält sie für beeindruckend.

Sarah Meißner aus der Klasse 6b ist gespannt auf den Religionsunterricht im Kleinbus. „Ich habe über das Judentum schon viel gelesen und Filme gesehen wie zum Beispiel über das Leben von Anne Frank“, erzählt die interessierte Elfjährige am Bus.

Während Anna Adam dort mit Hilfe verschiedener Anschauungsobjekte durch die Religionsgeschichte streift, beschäftigt sich Jalda Rebling im Schulhaus mit dem zweiten Teil der Klasse mit koscherem Essen und den Regeln des Judentums dafür. „Gemeinsam wollen wir herausfinden, was das Judentum ist, aber auch, wie gefährlich Religionen allgemein sein können, wenn sie missbraucht werden“, sagt Anna Adam zu ihrem Konzept des Happy-Hippie-Jew-Busses.

