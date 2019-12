Platzmangel für IKTB: Kinder schreiben klare Wunschzettel

Treuenbrietzen

Die Grundschüler haben die Nase voll. Sie wollen nicht mehr zwischen Stühlen und beiseite geschobenen Schulbänken in Klassenzimmern spielen müssen. Sie fordern endlich mehr Platz für ihre Integrierte Kindertagesbetreuung (IKTB) an der Grundschule „ Albert Schweitzer“ in Treuenbrietzen.

Entsprechend klar sind sie Botschaften, die sie jetzt auf viele Wunschzettel geschrieben haben. Diese gehen jedoch nicht an den Weihnachtsmann. Vielmehr sollen sie an Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ( SPD) und zuständige Minister der Landesregierung übergeben werden.

Die bunten Zettel sind ein Baustein einer breiteren Protestaktion, mit der die Betroffenen sowie die Stadt als Träger der Schule und der IKTB jetzt ihren Druck auf die Landesregierung erhöhen wollen. Auch mit Plakaten am Rathaus und anderen kommunalen Gebäuden soll den Forderungen Nachdruck verliehen werden. Seit Monaten wartet die Kommune nämlich auf Antworten für Förderanträge, um mit einem IKTB-Neubau beginnen zu können.

Fördergeld als letzte Hoffnung

„Es bleibt uns nämlich nur noch die Hoffnung auf Fördergeld. Eine Kreditaufnahme ist uns ja abgelehnt worden für die mit rund 4,9 Million Euro teure Gesamtinvestition für den IKTB- und Schulneubau samt neuem Blockheizkraftwerk“, sagte Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Am Freitag hatte er zu einer Beratung mit Vertretern der Eltern, der Schule und IKTB sowie Stadtverordneten geladen. Eigentlich sollte dieser Ortstermin vor allem dazu dienen, Vertretern des Innen- sowie des Bildungsministeriums „einen direkten Blick auf die unhaltbare Situation hier und die Dringlichkeit zu geben“, so Knape. Aus Potsdam jedoch erreichten das Rathaus zunächst nur Absagen zur Teilnahme am Ortstermin.

Mehr Platz muss her für die IKTB an der Grundschule Treuenbrietzen. Dafür wird jetzt offen protestiert. Weitere Plakat sollen folgen in der Stadt. Quelle: Thomas Wachs

Aus Sicht des Bürgermeisters habe die Stadt „alle Hausaufgaben gemacht“, nachdem bereits seit 2015 über die problematische Situation beraten worden ist.„Uns liegt eine Baugenehmigung vor, wir könnten sofort ausschreiben“, sagte Knape am Freitag.

Problem ist jedoch die ungeklärte Finanzierung. Lediglich für den Anteil der Schule am neuen Gebäude liege bislang eine Förderung für rund 574.000 Euro vor. Alles andere ist ungewiss. Doch die Zeit drängt immer mehr.

Viel zu kleine Räume

Denn der IKTB stehe aktuell „nur ein Drittel der Flächen zur Verfügung, die wir eigentlich benötigen würden“, sagt Heike Streit, die Leiterin der IKTB. Von den rund 245 Mädchen und Jungen der IKTB werden 150 aktuell in der Schule betreut. Vier Räume gibt es dort. Diese sind aber schnell überfüllt. Im Nachbargebäude des ehemaligen Hortes Regenbogen gibt es weitere drei Räume, die aber ebenfalls viel zu klein sind.

Dabei benötigt die Grundschule selbst eigentlich schon längst allein alle Schulräume nur für den Unterrichtsbetrieb.„Und der Bedarf wächst mit steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren“, betont Schulleiter Kersten Höhne immer wieder.

AGs fallen oft schon aus

Darum beschlossen die Stadtverordneten 2017 den Neubau für IKTB und Aula der Schule. Das bisherige Gebäude mit Aula und der inzwischen aufgegebenen Schulküche ist aus baulichen und hygienischen Gründen nicht mehr tragbar. „Eine zudem teure Sanierung hätte den neuen Platzbedarf auch gar nicht gedeckt“, erklärt der Bürgermeister.

Mehr Platz muss her für die IKTB an der Grundschule Treuenbrietzen. Dort geht es eng zu, wie Erzieherin Tina Kretschmar zeigt. Quelle: Thomas Wachs

Auch aus Sicht der Eltern muss die große Enge in Schule und IKTB endlich ein Ende haben. „Die Erzieher und Lehrer können unter diesen Bedingungen ihren Job gar nicht ordentlich ausüben. Die Förderung der Kinder bleibt auf der Strecke“, sagt Svenja Hanschmann, die Vorsitzende der Elternkonferenz. „Ich könnte verstehen, wenn die IKTB dazu aufrufen würde, dass wir unsere Kinder besser zu Hause betreuen sollten. Aber wer kann das schon“, sagt Marianne Bünger, eine weitere Elternvertreterin.

Schließung für IKTB droht

Viele Arbeitsgemeinschaften müssten bereits ausfallen aus Platzmangel. „Die Erzieher sind schon froh über jeden Tag ohne Regen, damit sie die Kinder draußen im Wald oder auf dem Sportplatz beschäftigen können“, ergänzt die besorgte Mutter.

Für Ende Januar hofft die Stadtverwaltung nun auf Antworten der Potsdamer Ministerien, die ursprünglich schon für Oktober zugesagt waren. „Wenn es dann keine Lösung für die Finanzierugsprobleme gibt, müssen wir uns als Träger rein auf die Pflichtaufgabe konzentrieren und das heißt, allein den Schulbetrieb absichern“, erklärte Bürgermeister Knape am Freitag. Die IKTB müsste dann geschlossen werden.

Von Thomas Wachs