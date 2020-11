Treuenbrietzener Kindergarten nach Corona-Fall geschlossen 

Treuenbrietzen

Wegen eines Corona-Falls einer Erzieherin ist die Kindertagesstätte „ Spielkiste“ in Treuenbrietzen mindestens diese Woche über bis zum 27. November komplett geschlossen. Gut 100 Kinder sowie mehr als 20 Beschäftigte sind betroffen.

Die Schließung hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Wochenende festgelegt. Am Sonnabend gegen 14 Uhr war bekannt geworden, dass eine Erzieherin im Rahmen der für pädagogisches Personal regelmäßigen Routine-Coronatests am Donnerstag positiv getestet worden war.

Alle Eltern angerufen

Noch am Samstagnachmittag war die Corona-Arbeitsgruppe des Rathauses aktiv geworden. „Alle Eltern sind umgehend bis zum Abend direkt angerufen und informiert worden“, erklärt Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Das Verständnis sei groß gewesen.

Ob und wie es in der nächsten Woche weitergehen kann, müsse entschieden werden, „wenn klar ist, über wie viel Personal wir dann überhaupt verfügen können“, so der Bürgermeister. Für Mittwoch ist zunächst ein Termin zum Gruppentest für alle Mitarbeitenden der „ Spielkiste“ angesetzt. „Früher waren keine Kapazitäten verfügbar bei dem mobilen Test-Team der Bergmann-Klinik aus Bad Belzig“, schildert der Verwaltungschef auf Anfrage der MAZ.

Betroffene in zwei Kategorien

Betroffen von Quarantäne-Auflagen sind alle ermittelten Personen der Kontakt-Kategorie 1. Dazu zählen drei Beschäftigte sowie 16 Kinder einer Gruppe. „Alle anderen zählen zur Kategorie 2. Sie haben zunächst keine Quarantäne-Auflage, müssen sich aber auf Symptome kontrollieren und ein Corona-Tagebuch führen“, erklärt der Verwaltungschef.

Eine Notbetreuung für die verbleibenden Kinder aus der Kita „ Spielkiste“ sei nicht möglich. „Denn alle Tagesstätten der Stadt sind voll belegt“, erklärt Knape. Zusätzlich gebe es in der Kita „ Anne Frank“ nach einem Corona-Fall einer noch immer krank geschriebenen Beschäftigen, noch Ausfälle wegen Quarantäne-Regelungen. So auch für zwei schwangere Kolleginnen mit Beschäftigungsverbot zu ihrem Schutz, die entsprechend fehlen im Team. Daher gelten für das Haus „ Anne Frank“ derzeit reduzierte Öffnungszeiten.

Entscheidung frühestens Freitag

Über den Fortgang in der Tagesstätte „ Spielkiste“ soll am Ende der Woche entschieden werden. „Erst ab dann erwarten wir belastbare Ergebnisse aus den Tests vom Mittwoch und wissen, wo wir stehen beim verfügbaren Personal“, erklärt Bürgermeister Michael Knape am Montag.

Von Thomas Wachs