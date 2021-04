Treuenbrietzener Krankenhaus bietet erste Schmerzkonferenz für Rheuma-Patienten im Internet

Treuenbrietzen

Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen bietet jetzt erstmal über das Internet virtuelle Schmerzkonferenzen der Rheuma-Fachklinik an. Start ist am Mittwoch. Ziel ist der Austausch unter Experten sowie mit Hausärzten und Psychologen, die regelmäßig mit Rheuma-Patienten arbeiten.

Wie viele Krankheiten seien diese mit chronischen Schmerzen verbunden – mehr oder weniger stark. „Und Schmerzpatienten sind oft unterdiagnostiziert und unterversorgt. Oft werden stärkere Schmerzmittel eingesetzt, ohne dass eine wirkliche Linderung eintritt“, erklärt Chefärztin Gabriele Zeidler.

Experten im Austausch

Gemeinsam mit der Psychologin Karin Müller will die Doktorin von der Fachklinik für Internistische Rheumatologie, Osteologie und Schmerztherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen dieses Thema daher nun aufgreifen in der ersten offenen interdisziplinären Schmerzkonferenz.

Gabriele Zeidler ist Chefärztin der Fachklinik für Internistische Rheumatologie, Osteologie und Schmerztherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Dabei gehe es um die interdisziplinäre Betrachtung von Schmerzen aus orthopädischer, internistischer, neurologischer, rheumatologischer und psychologischer Sicht. „Denn Schmerzen sind oft ein hoch komplexes interdisziplinäres Geschehen“, erklärt Gabriele Zeidler.

Daher soll nun über die Internet-Konferenzen für Patientinnen und Patienten mit einer komplexeren Schmerz-Krankheitsgeschichte interdisziplinäre Kompetenzen aus dem ambulanten und stationären Bereich gebündelt werden.

Vernetzt voneinander lernen

„Die Teilnehmenden können ihre Schmerzpatienten vorstellen – entweder persönlich oder nach Aktenlage – und gemeinsam kann auf der Grundlage eines bio-psychosozialen Krankheitsmodelles einen Diagnostik- und Therapieplan erarbeitet werden“, erklärte Gabriele Zeidler.

Ein wichtiges Anliegen seien ihr „die Vernetzung und das voneinander Lernen“. Denn die Fachklinik habe große Kompetenzen für Schmerztherapie vorzuweisen. Speziell ausgebildete Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen bringen am Krankenhaus in Treuenbrietzen ihre Erfahrungen ein.

Ordentlich frostig ist es am Krankenhaus Treuenbrietzen in der Kältekammer zur Behandlung von Rheuma-Patienten mit starken Schmerzen. Quelle: Gordon Welters

Die Ausstattung mit Ganzkörper-Kältekammer, Warmwasser-Therapiebecken und spezialisierter Physiotherapie macht die Klinik zu einer der bedeutendsten in Deutschland. Die Klinik ist Osteologisches Schwerpunktzentrum, Neuromuskuläres Zentrum und zertifizierte Rheumaeinrichtung der Verbandes Rheumatologischer Akutkliniken Deutschlands.

Regelmäßige Fortsetzung

Die Online-Premiere läuft am 28. April von 17 Uhr bis 19.30 Uhr. Ein Fortsetzung mit regelmäßigen Schmerzkonferenzen ist danach an jedem letzten Mittwoch in den geraden Monaten zur gleichen Zeit geplant.

Anmeldungen zur Fachveranstaltung unter 033748/82384. Mehr Informationen im Internet unter www.johanniter-treuenbrietzen.de.

Von Thomas Wachs