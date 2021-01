Treuenbrietzener Lungenfachklinik erhält keine Corona-Sonderzahlungen

Treuenbrietzen

Es klingt paradox, ist aber Gesetz: Brandenburgs größte Lungenfachklinik und das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen bekommen aktuell keine Sonderzahlungen im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten mit Corona-Erkrankungen. Das bestätigt die Klinikleitung auf Anfrage der MAZ.

Dabei ist der zusätzliche Aufwand längst viel größer, als in der ersten Welle der Corona-Pandemie im vorigen Frühjahr. Gut 60 Patienten mit Covid-19 wurden voriges Jahr behandelt. Waren es in der ersten Corona-Welle lediglich zehn solcher Fälle, stieg deren Zahl in der zweiten Welle bis Ende 2020 drastisch auf 50 Patienten.

Anzeige

Aktuell werden mit Stand vom Mittwoch acht Patienten im eigens geschaffenen Isolationsbereich behandelt. Zwei weitere Menschen mit schweren Krankheitsverläufen werden auf der Intensivstation versorgt.

Krankenhaus entlastet andere Häuser

Vor allem trägt das Fachkrankenhaus im Klinik-Verbund VCC-West dazu bei, mit der Übernahme von Patienten aus Kliniken der Erstversorgung dort Kapazitäten zu schaffen. Dazu wurden auch in der zweiten Corona-Welle wieder eigene Abteilungen geschlossen und umfunktioniert. Mitarbeiter sind umgesetzt.

Ausgleichszahlungen fließen für das alles aber nicht. „Wir haben seit dem Herbst 2020 keine Refinanzierungen für die covid-bedingten Ausfälle erhalten – im Gegensatz zur ersten Welle im Frühjahr“, erklärt Krankenhausdirektorin Vivien Voigt.

Berechtigt für Sonderzahlungen sind nämlich aktuell nur 36 Häuser der Regelversorgung im Land. Sie sind vom Gesundheitsministerium benannt zur Covid-Versorgung. „In dieser Kategorie befinden wir uns als Fachkrankenhaus leider nicht, da wir keine reguläre Rettungsstelle betreiben, sondern Notfall-Patienten als Spezialversorger für bestimmte Krankheiten aufnehmen“, erläutert Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor in Treuenbrietzen.

Nur Bad Belziger Klinik bekommt Zuschlag

Im Kreis Potsdam-Mittelmark ist derzeit lediglich die Klinik „ Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig als Covid-Grundversorger mit Anspruch auf Ausgleichsgeld eingestuft.

Doch habe das Ministerium alle Krankenhäuser gebeten, an der Covid-Patientenversorgung in der zweiten Welle teilzunehmen. Auch die Fachkliniken. „Als größte und zertifizierte Lungenfachklinik des Landes mit 154 Betten haben wir dieser Bitte natürlich entsprochen und erneut einen Covid-Bereich in der Pneumologie mit zwölf Betten eingerichtet“, sagt der leitende Doktor in Treuenbrietzen. „Weiterhin haben wir zwei Intensivbetten für beatmungspflichtige Patienten geschaffen.“

Die Behandlung von Corona-Patienten, wie hier auf einer Intensivstation, bedeutet großen Mehraufwand für Krankenhäuser. Quelle: dpa

Auf der Intensivstation und auf der Weaning-Station zur Nachsorge für Beatmungspatienten sind insgesamt 20 Beatmungsbetten in Betrieb. „Diese sind fast durchgängig voll belegt, wobei wir vorrangig Patienten nach einer Covid-Pneumonie aufnehmen oder Patienten ohne Covid-Erkrankung von Häusern der Maximalversorgung übernehmen“, erzählt Martin Spielhagen.

Besonders aus dem Klinikum „ Ernst von Bergmann“ in Potsdam, aus dem Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel und dem Evangelischen Krankenhaus in Ludwigsfelde wurden Patienten übernommen. „Auch die Berliner Charité hat uns eine Vielzahl von Patienten zugewiesen“, erklärt der Chef-Mediziner in Treuenbrietzen. Viel mehr als sonst steuern Rettungswagen und Hubschrauber das dortige Krankenhaus mit Verlegungen an.

Aufschub der Behandlung nicht möglich

Parallel laufe die Versorgung der Patienten in den eigenen Fachabteilungen für Rheuma-Orthopädie, Lungenerkrankungen sowie Psychiatrie weiter. Ins Haus kämen zurzeit hauptsächlich Patienten mit Tumorerkrankungen in der Onkologie und Thoraxchirurgie, wo ein Aufschub der Behandlung nicht möglich sei, weil die Erkrankungen lebensbedrohlich sind.

„Überregional kommen außerdem Patienten mit Rheuma zu uns. Weiterhin sehen wir eine Zunahme von lungenkranken Patienten mit Rippenfellentzündungen, die zu komplizierten Vereiterungen führten. Diese werden uns aus ganz Brandenburg und auch aus Orten über die Landesgrenzen hinweg zugewiesen“, beschreibt Martin Spielhagen die angespannte Lage.

Lange Wartezeit für Allergiepatienten

Trotzdem mussten Fachbereiche teilweise heruntergefahren werden, um den Covid-Bereich abzudecken. „Der normale Isolationsbereich ist aktuell auf unserer Station für Allergologie und Asthma eingerichtet, so dass Allergiepatienten mittlerweile über sechs Monate auf eine stationäre Diagnostik und Behandlung warten müssen.“

Seit Ende Oktober ist auch die Rheuma-Tagesklinik erneut geschlossen, für die mittlerweile ebenfalls eine monatelange Warteliste bestehe. „Insgesamt haben alle unser Fachabteilungen Behandlungen reduziert, um einerseits Personal umzusetzen und andererseits auch größere Abstände in den Krankenzimmern zu ermöglichen“, so Spielhagen.

Mitarbeiter fallen aus

Hinzu kommen Personalsorgen. Obwohl das Krankenhaus zur Corona-Vorsorge täglich ein aufwändiges Mitarbeiter-Screening betreibe, „sind auch bei uns durch Quarantäne-Anordnungen oder Covid-Erkrankungen immer wieder Mitarbeiter ausgefallen“, erklärt Vivien Voigt.

Vivien Voigt ist Direktorin des Johanniter-Krankenhauses in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Die herausragende Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeitenden, verbunden mit Corona-Rufdiensten und Teil-Schließungen kompensierten diese Ausfälle bisher. Das alles wirkt sich aber selbstredend auf die Wirtschaftlichkeit der Fachkliniken aus und bedeutet eben auch, dass Patienten länger auf Spezialbehandlungen warten müssen“, sagt die Managerin.

Bürokratische Hürden für Corona-Prämie

Von außen auch noch nicht zugesprochen bekommen habe sie bisher Gelder, um staatliche Corona-Prämien zu zahlen. Sie waren voriges Jahr seitens der Bundesregierung für Beschäftigte in Pflegeberufen in Aussicht gestellt worden. Doch auch dafür gibt es bürokratische Hürden.

Mit dem 2019 eingeweihten Neubau der Lungenfachklinik am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen fand auch die Beatmungsstation ihr neues Domizil. Quelle: Thomas Wachs

„Wir haben in der ersten Corona-Welle zehn Corona-Patienten versorgt. Das aber war nicht ausreichend, um die so genannte staatliche Corona-Prämie für Mitarbeiter in Gesundheitswesen zu erhalten“, erläutert die Klinik-Direktorin.

Haus zahlt Zuschläge für Corona-Einsatz

Einige Prämien flossen trotzdem. Allerdings aus dem eigene Budget des Krankenhauses. Mitarbeitende der unteren Einkommensgruppen erhielten zu Weihnachten eine einmalige Sonderzahlung als Dank für die Einsatzbereitschaft.

Weiterhin gebe es seit der ersten Corona-Welle eine stundenweise Zulage für Mitarbeiter, die direkt im Einsatz sind an Covid-Patienten, sowie eine weitere Zulage für den Bereitschaftsdienst im Covid-Bereich. „Diese Zulagen haben wir für die zweite Welle nochmal deutlich erhöht. Auch das alles aus eigenen Mitteln“, heißt es von der Managerin.

Von Thomas Wachs