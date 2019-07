Treuenbrietzen

Die anhaltende Trockenheit bringt Bäume im Stadtgebiet von Treuenbrietzen in ernste Gefahr. Erste Verluste sind zu beklagen. Daher ruft die Stadtverwaltung jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Hilfe auf. Tatkräftige Hilfe mit der Gießkanne sowie Spenden für Wasser und Bewässerungssäcke werden erbeten.

„Die extreme Hitze scheint trotz kurzer Pause kein baldiges Ende zu nehmen. Nicht nur der Mensch, auch die Natur leidet darunter“, sagt Josefine Wentzel. Sie ist in der Bauverwaltung für das Ressort Natur und Landschaft zuständig.

Finanzielles Problem

Für die Stadt werde die anhaltende Trockenheit angesichts der aktuell angespannten Haushaltslage immer mehr nicht nur zu einer personellen, sondern auch zu einer finanziellen Herausforderung. Denn die Bewässerung kostet zusätzliches Geld. Mitarbeiter des Bauhofes drehen Sonderrunden mit dem Wasserwagen, um weitere Schäden zu vermeiden. 3000 Liter fasst der Tank auf dem Anhänger eines kleinen Traktors.

Im Kampf gegen den Hitzetod Treuenbrietzener Bäume setzt der Bauhof auch Wassersäcke ein. Sie geben das kostbare Nass dosiert ab. Quelle: Thomas Wachs

Angeschafft hat die Kommune zudem die ersten zehn Bewässerungssäcke, die nun rotieren. Sie fassen jeweils 50 Liter und geben das kostbare Nass dosiert über circa acht Stunden hinweg durch kleine Löcher in den Wurzelbereich ab. Vor allem kränkelnde Bäume sollen damit zunächst gerettet werden.

Rund 10.000 Bäume zu pflegen

„Doch ist das alles nur ein Tropfen auf den heiße Stein“, sagt Josefine Wentzel. Sie geht von insgesamt gut 10.000 öffentlichen Bäumen aus, die in der Stadt und den Ortsteilen versorgt werden müssten. „Die Pflanzen leiden und brauchen dringend Wasser“, schätzt die Grünpflegerin ein. „Doch kommen wir gar nicht hinterher und können nicht überall sein.“ Dabei gehe es nicht nur um kürzlich neue gesetzte Bäume, sondern zunehmend auch um den älteren Bestand.

Im Kampf gegen den Hitzetod Treuenbrietzener Bäume sind erste Schäden zu beklagen. Wassersäcke sollen nun helfen. Quelle: Thomas Wachs

„In Brachwitz hat es jetzt auch ältere Eichen und Birken erwischt“, erklärt Wentzel. In Treuenbrietzen gibt es Probleme mit Linden in der Gartenstraße, die kleine Blätter zeigen und zunehmend Totholz bilden. Selbst die markante, riesige Platane gegenüber des Heimatmuseums braucht dringend Hilfe. Auch in der Bahnhofstraße wachsen die Probleme.

Wie groß die Schäden insgesamt schon sind, lasse ich noch nicht sagen. „Ich bin grade dabei, mir einen Überblick zu verschaffen“, sagt Josefine Wentzel, die erst kürzlich aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz im Rathaus zurückgekehrt ist.

Geballte Hilfe muss dringend her

Doch soviel ist schon klar: Geballte Hilfe muss dringend her. Gut 100 Liter pro Woche benötige ein junger Baum. Bei älteren seien es gut 200 Liter.

„Oft zeigen sich jetzt auch erst die Hitzeschäden vom vorigen heißen Sommer. Einige Bäume sind nicht gut durch den Winter gekommen, weil es auch dort viel zu wenig Niederschlag gegeben hatte“, erklärt Wentzel.

Um sorgsamen Umgang mit Grünflächen bittet die Stadt Treuenbrietzen ihre Bürger. Sie sollen jetzt auch Wasser für Bäume spenden. Quelle: Thomas Wachs

Daher bittet die Stadtverwaltung nun auch die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: „Helfen Sie uns dabei, die Bäume und Pflanzen im Stadtgebiet zu versorgen“, heißt es in einem Aufruf. „Das ist jedoch eine Notfalllösung und soll nicht zur Regel werden“, erklärt die Grünpflegerin.

Mit der Gießkanne vor die Tür

Helfen können Anwohner beispielsweise, wenn sie mit einer großen Gießkanne voller Wasser einen Baum vor ihrer Haustür wässern. Ebenso willkommen sind finanzielle Spenden zur Anschaffung weiterer Bewässerungssäcke für die Bäume. Einer kostet rund 25 Euro. Helfen könnten zudem Spenden für eine Wasserladung im Wert von 15 Euro.

Kontakt: Für Rückfragen steht Josefine Wentzel in der Bauverwaltung der Stadt zur Verfügung unter 033748/74714 oder per E-Mail unter J. Wentzel@ Treuenbrietzen.de.

Von Thomas Wachs