Flucht vor Corona: Treuenbrietzener Rucksacktourist fast in Südamerika gestrandet

Treuenbrietzen

Das Ende seiner mehrmonatigen Reise durch Südamerika hatte sich Niklas Hoedt ganz anders vorgestellt. Entspannt sollte es sein. Doch nun kommt alles ganz anders. Der einst sorgsam ausgetüftelte Reiseplan wird kurz vor dem Finale über den Haufen geworfen. Vom Corona-Virus.

Der Kampf gegen den weltweit grassierende gefährlichen Krankheitserreger holt den Treuenbrietzener auch fern der Heimat ganz unmittelbar ein. Selbst ist er gesund.

Trotzdem muss nun alles ganz schnell gehen, um früher als geplant irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Rund um den Rucksacktouristen herum schotten sich immer mehr Länder ab. Grenzen und Flughäfen schließen. Flüge nach Europa werden gestrichen.

Stunden in der Warteschleife

Nach Stunden in Warteschleifen bei Service-Hotlines von Fluggesellschaften gelingt es dem 22-Jährigen – irgendwann mitten in der Nacht – für Freitag einen vorzeitigen Flug zurück nach Deutschland zu ergattern. „Ob er am Ende auch geht, werde ich sehen. Die Lage ändert sich auch hier nun täglich“, sagt der Tourist am Mittwochabend am Telefon in der chilenischen Stadt Osorno.

Niklas Hoedt reiste seit November durch Südamerika. Die Stadt Osorno in Chile war nun seine vorletzte Station vor dem überstürzten Heimflug. Quelle: privat

„Noch ist hier in der Stadt von einer Corona-Welle mit Einschränkungen, wie ich sie aus Deutschland höre, nichts zu spüren. Schutzmasken sollen aber schon ausverkauft sein“, erzählt Hoedt. Vor Ort sei von rund 200 Covid-19 Erkrankungen für ganz Chile die Rede.

„Immer mehr habe ich mir dann doch Sorgen gemacht bei all den Nachrichten auch hier“, sagt Niklas Hoedt am Mittwochabend auf einem Platz im sommerlich warmen Osorno. Zwei Stunden später soll sein Nachtbus gehen nach Santiago, zum Flughafen der Hauptstadt. Dann noch eine letzte Nacht in einem Hostel möglichst nah am Airport.

Unterwegs seit November

Seit November ist Niklas Hoedt in Südamerika unterwegs, besucht Naturparks, lernt fremde Völker und ihre Kulturen kennen. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik und ein paar Monaten im Job, soll die lange Reise ein Höhepunkt sein, bevor ab Herbst ein Master-Studium folgen soll.

Weltweit werden angesichts der Corona-Pandemie Flüge gestrichen Quelle: Boris Roessler/dpa

Peru, Bolivien, Chile und Argentinien waren schon Stationen. Die USA hätten bis Ende April den Abschluss der besonderen Reisemonate im Süden Amerikas bilden sollen. Doch nun ist Corona da. Die Grenzen zu den USA sind schnell dicht für Europäer. „Auch in Argentinien wurden die Restriktionen zur Abwehr von Corona plötzlich immer stärker für Touristen“, erzählt Hoedt. Peru verhängt nun Ausgangssperren. Plötzlich sind die Grenzen auch dort stärker blockiert und Flüge gehen nicht mehr von Argentinien aus.

Quarantäne im Hostel

Andere Europäer werden in Peru, Argentinien und zuletzt nun auch in Chile gleich bei Ankunft im Hostel unter Quarantäne gestellt.

„Zum Glück konnte ich anhand der Stempel in meinem Reisepass immer noch bei Grenzübertritt oder in Hostels nachweisen, dass ich seit fünf Monaten gar nicht zu Hause und in Europa war“, erzählt der Treuenbrietzener. Noch kann er sich frei bewegen.

Aktuelle Informationen zur Lage vor Ort werden plötzlich immer wichtiger. Zwar hat Niklas Hoedt etwas Spanisch gelernt. Um die Nachrichten in der örtlichen Zeitung zu verstehen, reicht es aber noch nicht. „Englischsprachige Nachrichten sind Mangelware und oft schon Tag alt“, erzählt der Rucksacktourist.

Angst vor Hotelschließung

Noch einmal reist er nach Chile zurück, „weil ich mich hier inzwischen ganz gut auskenne und eine Familie kennengelernt hatte, bei der ich womöglich hätte unterkommen können, wenn plötzlich Hostels geschlossen werden“.

Auch wenn die besorgte Familie daheim teils schon vor zwei Wochen auf eine Rückkehr drängte, hoffte Niklas Hoedt anfangs noch darauf, „meine geplanten letzten Wochen doch noch hier abspulen zu können“. Dann schließen aber auch dort Nationalparks und immer mehr touristische Einrichtungen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Botschaft kann nicht helfen

Jetzt ist auch dem Treuenbrietzener klar: „Es ist besser schnell hier abzureisen, bevor ich hier festsitze.“ Das rät ihm auch die Deutsche Botschaft in Chile. Direkt helfen kann aber auch sie nicht.

Beim Auswärtigen Amt Deutschlands lässt sich der Treuenbrietzener per Internet auf eine Liste setzen zur zentralen Rückholung aus Krisengebieten. Sie läuft seit dieser Woche an. Doch haben andere Regionen der Welt, in denen Touristen und Landsleute festsitzen, zunächst Vorrang, muss Hoedt erfahren. „Immerhin gehen von Chile aus im Moment ja noch einige reguläre Flüge“, erzählt der 22-Jährige am Mittwochabend. Einen hat er ergattert.

Am Samstag nun wird Niklas Hoedt in der Heimat erwartet, so das Corona-Virus und die weltweite Abschottung gegen den tückischen Erreger dem Weltenbummler nicht auf der letzten Etappe nochmal einen Strich durch den Reiseplan machen.

Von Thomas Wachs