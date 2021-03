Treuenbrietzener Spendenaktion für Rumänien kann nun doch laufen 

Treuenbrietzen

Nach einigen Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist nun klar, dass jetzt die von vielen Bürgern erwartete Spendensammlung für Rumänien wieder laufen darf nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt.

„Wir haben ein Hygienekonzept für die Sammeltage und bitten alle, sich daran zu halten“, sagt Sybille Menyes, die Organisatorin des seit Jahren durchgeführten Hilfstransportes. Zweimal im Jahr geht ein vollbepackter Lastzug auf die Tour nach Rumänien zur Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen dort. Die Abgabe muss nun einzeln und mit Abstand erfolgen.

Sybille Menyes koordiniert seit Jahren von Treuenbrietzen aus Hilfstransporte für Not leidende Menschen in Rumänien. Quelle: Thomas Wachs

Der Verein „Hilfe für Rumänien und andere notleidende Länder“ möchte den nächsten Transport Ende April nach Baia-Mare schicken. Die Sachen werden dort in sozialen Einrichtungen wie Kinderheimen, Altenheimen und in den umliegenden Dörfern an bedürftige Familien verteilt.

Der Transport soll auch dieses Mal wieder voll beladen sein. Benötigt werden Lebensmittel, Spielzeug, Oberbekleidung für Kinder und Erwachsene, Waschmaschinen, Schleudern, Nähmaschinen, Kinderwagen, Kinderbetten, Fahrräder sowie Matratzen, Decken, Geschirr und Haushaltsgeräte aber auch Schreibutensilien, Bettwäsche, Handtücher und Handwerkszeug.

Nicht zu schwer verpacken

„Die Sachen sollten alle gut verpackt werden in Kartons oder Säcken“, sagt Sybille Menyes. „Doch bitte nicht zu groß und nicht schwerer als sechs Kilogramm, damit sie leicht verladen werden können.“

Aus organisatorischen Gründen werden dieses Mal keine Möbel angenommen. Sie können alternativ angeboten werden unter anderem an den „Verein für Arbeit und Leben“ in Bad Belzig unter 033841/44455 oder an die Diakonie unter 0162/1579810. Diese werden kostenlos abgeholt.

Alle Spenden müssen funktionstüchtig und in hygienisch einwandfreiem Zustand sein. Hilfreich für die Verteilung ist eine Kennzeichnung, zum Beispiel mit Kleidergrößen für geeignete Empfänger.

Gesammelt wird mittwochs und an Wochenenden

„Da die Transportkosten noch nicht abgesichert sind, bitten wir alle Spender von Sachspenden, sich durch einen finanziellen Beitrag auch an den Transportkosten zu beteiligen“, sagt Sybille Menyes. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Die Annahme der Spenden erfolgt ab 24. März in Treuenbrietzen an der Johanniterstraße auf dem Gutshof des Krankenhauses. Termine sind bis zum 14. April jeweils mittwochs von 15 bis 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Ausgenommen ist das Osterwochenende.

Ansprechpartner in Treuenbrietzen sind Sybille Menyes unter 033748/10231 und Regina Poguntke unter 033748/88605.

Von Thomas Wachs