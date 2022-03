Treuenbrietzener Ukraine-Hilfe: Noch viel Platz im Spendentransport nach Rumänien     

Treuenbrietzen

Für den Hilfstransport aus Treuenbrietzen nach Rumänien, der diesmal vor allem auch geflüchteten Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zugute kommen soll, gibt es noch Platz im großen Lastzug.

Ihn will der Verein „Hilfe für Rumänien und andere notleidende Länder“ am 24. März auf die Reise nach Baia-Mare schicken. Der Ort liegt dicht an der ukrainischen Grenze. Derzeit werden auch dort Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Daher werden die aus Treuenbrietzen und Umgebung gespendeten Sachen diesmal vorrangig an die Kriegsflüchtlinge verteilt.

Organisatorin bittet: Keine unnötigen Waren Spenden

Benötigt werden Lebensmittel, Spielzeug, Oberbekleidung für Kinder und Erwachsene aber auch Haushaltsgeräte, Kinderwagen, Kinderbetten sowie Fahrräder, Haushaltsgeräte, Schreibutensilien, Bettwäsche, Handtücher Handwerkzeug und vieles mehr. „Bitte jedoch keine Vasen, Deko-Artikel, Gläser und Ähnliches“, erklärt Sybille Menyes, die langjährige Organisatorin des Hilfstransportes nach Rumänien.

Sie freut sich auch über Helfer, die beim Beladen des Lastwagens am Donnerstag, 24. März ab 9 Uhr, anpacken. Zuvor können die gut in Säcke und Kartons verpackten sowie beschrifteten Spendengüter abgegeben werden an der Scheune des Gutshofes an der Johanniterstraße.

Annahme Mittwoch und am Wochenende

Die Annahme erfolgt dort noch einmal am Mittwoch, 16.März, von 15 bis 16 Uhr, sowie Sonnabend, 19. März, und Sonntag, 20. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Nähere Informationen in Treuenbrietzen bei Sybille Menyes unter 033748/10231 oder Regina Poguntke, 033748/88605.

Von MAZ-online