Treuenbrietzener Wassergebühren bleiben weiter stabil

Treuenbrietzen

Die Kunden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitztal (WAZVN) in Treuenbrietzen und Umgebung können ein weiteres Jahr mit stabilen Gebühren für ihre Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers rechnen.

Das geht aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 hervor. Er ist erst jetzt von der Verbandsversammlung gebilligt worden. Sie konnte angesichts der Corona-Pandemie nicht wie sonst üblich vor Jahresende tagen.

Letzte Erhöhung 2018

„Auch für das nächste Jahr können wir wohl aus heutiger Sicht davon ausgehen, keine Veränderungen der Gebühren vornehmen zu müssen“, erklärt Roland Meinusch, technischer Geschäftsführer der für den Verband als Dienstleister tätigen Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitztal (WWN). Zuletzt gab es nach Jahren ohne Gebührenerhöhungen 2018 geringfügige Anpassungen.

Profitieren könne der Verband nun von Investitionen, die die WWN schon vor Jahren vorgenommen hatte zum Beispiel für Photovoltaikanlagen zur eigenen Stromversorgung. „Sie zahlen sich jetzt aus mit Einsparungen“, so Meinusch. Damit ließen sich Steigerungen bei den Betriebskosten, die von außen auf den Verband einwirken, abfedern.

Größtes Projekt in der Altstadt

Insgesamt plant der Zweckverband für das laufende Jahr keine herausragenden Investitionen. Sie bewegen sich im Durchschnitt der Vorjahre. Zudem entsprechen sie weiterhin dem jahrelangen Prinzip, keine Nettoneuverschuldung zuzulassen, „also nicht mehr Kredite aufzunehmen, als Verbindlichkeiten abzubauen“, erklärt der WWN-Chef.

Zuständig für 17 Orte Zuständig ist der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitztal“ mit Sitz in Treuenbrietzen für 17 Orte im Gebiet der Stadt Treuenbrietzen sowie drei Ortsteile der Gemeinde Mühlenfließ im Amt Niemegk. Die Gemeinde Schlalach ist nicht Verbandsmitglied. Sie wird jedoch von der Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitztal (WWN) als Dienstleister betreut. Die Gebühren betragen aktuell für Trinkwasser 1,36 Euro pro Kubikmeter bei einer Grundgebühr von 13 Euro pro Monat. Für Abwasser, das per Kanal entsorgte wird, werden 2,60 Euro Mengengebühr pro Kubikmeter und 18 Euro monatlich als Grundgebühr fällig.

Bei den Investitionen für das aktuelle Jahr konzentriere sich der Verband abermals auf Projekte zur Begleitung von Bauarbeiten an Straßen und bei der Erschließung neuer Wohngebiete. Insgesamt werden rund 780.000 Euro veranschlagt.

Allein in der Sparte Schmutzwasser sind Ausgaben von rund 565.000 Euro geplant. Davon entfallen 320.000 Euro auf die Sanierung der Kietzstraße in der Altstadt. Nach einigen Verschiebungen seitens der Stadt läuft sie nun auf Hochtouren.

Immer mehr neue Hausanschlüsse

An der Leipziger Straße soll indes schon die Planung erfolgen, damit im Zuge der vom Land Brandenburg vorgesehenen Sanierung der Bundesstraße zwischen Bahnübergang und Gerätewerk der Abwasserkanal mit erneuert werden kann durch die WWN.

Rund 100.000 Euro hat die Gesellschaft zudem geplant für neue Hausanschlüsse vorwiegend in neuen Wohngebieten.

An der Jahnstraße in Treuenbrietzen wuchs schnell ein neues Wohngebiet. Die Erschließung solcher Projekte fordert auch den Wasser- und Abwasserzweckverband immer stärker personell. Quelle: Thomas Wachs

Diese Investitionen fordern den Verband allgemein auch personell immer mehr. „Darum haben wir in neue Technik investiert unter anderem für einen größeren Bagger, um schlagkräftiger zu sein“, erklärt Roland Meinusch. Denn bei neuen Wohngebieten gebe es häufig die Erwartung der Investoren und Bauherren, dass die Hausanschlüsse „am liebsten alle gleichzeitig gebaut werden.“

Illegal Regenwasser eingeleitet

Die Verdichtung von Wohngebieten hat auch technische Folgen. „So müssen wir zum Beispiel an der Jahnstraße bald darüber nachdenken, leistungsfähigere Pumpwerke nachzurüsten für das Abwassersystem“, erklärt der WWN-Chef. Schon jetzt gebe es dort mitunter Havarien. Doch trage dazu offenbar auch bei, dass „einzelne Hausbesitzer offenbar dort auch Regenwasser unerlaubt in den Abwasserkanal einleiten, was zu Kapazitätsproblemen bei den Pumpwerken führt“, so Meinusch.

Wasser aus 70 Metern Tiefe

Beim Absatz von Trinkwasser halte der Trend an zu einer von Jahr zu Jahr geringfügigen Steigerung. Aktuell werden rund 320.000 Kubikmeter jährlich abgesetzt, die im Wasserwerk an der Leipziger Straße aus gut 70 Metern Tiefe gefördert werden.

David Schildhauer ist Wassermeister im Wasserwerk von Treuenbrietzen. Dort kommt das Wasser aus 70 Metern Tiefe ins System. Quelle: Thomas Wachs

Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für viele Beschäftigte auch das Arbeiten von zu Hause aus zur Folge hat, spüre der Zweckverband nicht beim Wasserverbrauch. „Wir merken aber sofort, wenn die Gerätewerke als einer unserer größten Wasserkunden den Schichtbetrieb reduziert“, erklärt Roland Meinusch. „Dort arbeiten auch viele Leute von außerhalb, die dann dort nicht mehr zur Toilette gehen oder duschen nach der Schicht.“

Corona-Krise erfolgreich gemeistert

Im eigenen Hause sei die Corona-Krise bisher erfolgreich gemeistert worden. „Wir hatten nur einen Infektionsfall von außen und kurzzeitig wenige Quarantäne-Auflagen für einzelne Beschäftigte“, erklärt der WWN-Geschäftsführer.

Bewährt habe es sich, dass die Beschäftigten in festen Teams im Wechsel gearbeitet haben. So konnte der Betrieb auf der Kläranlage und im Wasserwerk stets störungsfrei aufrecht erhalten werden. Für Mitarbeitende der Büros gab es Möglichkeiten zum Homeoffice. Sie waren auch technisch so abgesichert, „dass unsere Kunden eigentlich im Service keinen Unterschied gemerkt haben dürften“, sagt Roland Meinusch.

Von Thomas Wachs