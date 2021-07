Anfang September soll die 15. Auflage der Einkaufsnacht in Treuenbrietzen gefeiert werden. Doch bereitet eine mögliche Verschärfung der Corona-Lage Sorgen. Für diesen Fall gibt es alternative Ideen.

Zur Einkaufsnacht in Treuenbrietzen verwöhnen Geschäftsleute ihre Kunden auch mit Überraschungen und kulinarischen Geheimrezepten. So wie hier Anne Block in ihrer Drogerie. Quelle: Archiv Thomas Wachs