Die Arbeit zur Neufassung des Einzelhandelskonzeptes geht in Treuenbrietzen jetzt einen weiteren Schritt voran. Ab kommender Woche werden einerseits Kunden in verschiedenen Geschäften zu ihren Einkaufsgewohnheiten befragt. Dazu wollen Experten des von der Stadt beauftragten Planungsbüros Junker & Kruse für Stadtforschung aus Dortmund vom 12. bis zum 17. August die Herkunft von Kunden erfragen in ausgewählten Einzelhandelsbetrieben.

Aktive Hilfe der Händler erbeten

„Hierzu benötigen sie die aktive Mithilfe der örtlichen Einzelhändler sowie Bürger“, sagt Franziska Brocksch, die im Rathaus für Projekte zur Bürgerbeteiligung sowie Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Von Montag bis Samstag sollen nämlich anonym Daten zur Herkunft der in der Stadt Treuenbrietzen einkaufenden Kunden gesammelt werden.

Dazu werden im Vorfeld von Mitarbeitern des Planungsbüros Junker & Kruse Erhebungbögen an die Händlerschaft verteilt. In diesen werden die zahlenden Kunden nach ihrem Wohnort gefragt.

Andererseits wird nun eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen, die den Entstehungsprozess des Einzelhandelskonzeptes weiter begleiten soll. Diese Gruppe setzt sich unter anderem zusammen aus Vertretern der Industrie- und Handelskammer ( IHK), des Handelsverbandes, der Fraktionen aus der Stadtverordnetenversammlung sowie der Stadtverwaltung und auch so genannten Zufallsbürgern.

Bürger gezielt angesprochen

„Diese Zufallsbürger sind Einwohner der Stadt Treuenbrietzen, die mit Unterstützung der Dialogik gGmbH im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes Transformbar zu mehr Bürgerbeteiligung ermittelt und gezielt angesprochen werden“, erklärt Franziska Brocksch.

Franziska Brocksch koordiniert die Bürgerbeteiligung in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Sie bittet auch dafür im Namen der Stadtverwaltung um Unterstützung der Bürger. Mitarbeiter des Institutes Dialogik rufen ab sofort bis zum Mittwoch nächster Woche zufällig ausgewählte Einwohner an, um diese für eine Mitarbeit in der Steuerungsgruppe zu gewinnen, so Brocksch.

Abgeordnete beschlossen Konzept

Die Stadtverwaltung Treuenbrietzen hatte die Erstellung eines überarbeiteten Einzelhandelskonzeptes laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung öffentlich ausgeschrieben und zum 1. Juli sodann an das Büro Junker & Kruse vergeben. Die Arbeit am Konzept wird durch die Städtebauförderung des Landes finanziert. Der Beteiligungsprozess wird durch das Projekt „Transformbar“ begleitet.

