Treuenbrietzen

Kraftfahrer und Bahnreisende müsse sich ab Freitag, 25. Juni, auf Behinderungen im Treuenbrietzener Stadtgebiet und darüber hinaus einstellen. Grund sind Sanierungarbeiten an diversen Bahnübergängen auf der Regionalbahnlinie RB 33 zwischen Berlin-Wannsee und Jüterbog. Betroffen sind die Bereiche Treuenbrietzen, Beelitz und Buchholz.

Bus statt Bahn: Auf der Linie der RB 33 verkehren ab Freitag vorübergehend keine Züge mehr der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) im Raum Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

In Treuenbrietzen werden die Übergänge in der Bundesstraße 2 an der Leipziger Straße, die Überfahrt in der Johanniterstraße zum Krankenhaus und umliegenden Wohngebieten sowie der Übergang bei Tiefenbrunnen an der Straße nach Malterhausen fast zeitgleich saniert.

Mehr oder weniger weiter Umweg

Die Arbeiten erfolgen teilweise unter Vollsperrung mitunter an mehreren Tagen. Für Kraftfahrer sind mehr oder weniger weiträumige Umleitungen ausgewiesen. So läuft die offizielle Umfahrung der Baustelle in der B2 nahe des Bahnhofes Treuenbrietzen über die B102 und Niemegk zur B2 in Marzahna sowie umgekehrt. Diese Umleitung gilt vor allem für den Verkehr mit Lastwagen.

Für Bahnreisende entfällt vom 25. Juni an bis zum 5. Juli der Zugverkehr zwischen Michendorf und Jüterbog. Das hat Dorothea Reding von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) der MAZ mitgeteilt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Probleme mit Fahrrädern

Zu beachten ist: Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können in den Ersatzbussen nur eingeschränkt befördert werden. Ein Anrecht zur Mitnahme von Fahrrädern bestehe nicht bei wenig Platz.

Ab dem Wochenende müssen Kraftfahrer in Treuenbrietzen Umleitungen beachten. Zum Krankenhaus darf dann erst hinter dem Kreisverkehr nach rechts über die Neue Hufenstraße abgebogen werden. Quelle: privat

Starten werden die Bauarbeiten am 26. Juni bei Tiefenbrunnen. Dort erfolgt die Sanierung nur an dem Tag selbst. Es erfolgt eine halbseitige Sperrung in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Nachfolgend wird am Übergang in Richtung Krankenhaus Treuenbrietzen gearbeitet. Das erfolgt unter Vollsperrung am 27. und 28. Juni von 9 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 1. Juli, von 12 bis 21 Uhr. Im Anschluss seien bis Samstag, 3. Juli, noch halbseitige Sperrungen nötig.

Verwirrung bei Umleitungsschildern

Der Umleitungsverkehr hatte bis zuletzt unter den Beteiligten von Baufirmen und der Verkehrsbehörde sowie dem Krankenhaus und der Stadt noch für Verwirrung gesorgt. Erwogen worden waren zwischenzeitlich die provisorische Öffnung der alten Übergänge an der Steinmühlenstraße und am Bahnhof Treuenbrietzen Süd. Sie wurden aber verworfen.

Ausgeschildert war teilweise am Montag aber noch – wohl versehentlich – das Abbiegen über die Notzufahrt zum Krankenhaus am Bahnhof Süd. Doch sie bleibt dicht.

Alte Zufahrt über Neue Hufenstraße

Gemeint ist laut Umleitungsplan vielmehr die frühere Zufahrt von der B102 her über die Neue Hufenstraße. Dort soll der Verkehr nun entlang führen. Diese alte Zufahrt werde durch die Baufirma provisorisch dafür hergerichtet, heißt es nach Informationen der Stadtverwaltung vom Montagabend.

Voll gesperrt in Nachtstunden

Am Bahnübergang in der B2 am Stadtbahnhof erfolgt die Vollsperrung am 30. Juni und 1. Juli von 19 bis 4 Uhr. Halbseitig gesperrt ist die Bundesstraße dort vorab und hinterher. So am 30. Juni von 11 bis 19 Uhr sowie am 1. Juli von 4 bis 12 Uhr.

„Wir haben die Umleitungen für beide Bahnübergänge schon länger im Vorfeld abgestimmt mit dem Krankenhaus und den Gerätewerken. Sie sind ja jeweils nicht nur beim Personal, sondern auch für den Lieferverkehr und den Rettungsdienst von den Sperrungen betroffen“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) der MAZ.

Von Thomas Wachs