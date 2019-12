Treuenbrietzen/Brachwitz

Unbekannte haben am Montagvormittag heiße Asche in den Wald an der Bundesstraße 2 zwischen Treuenbrietzen und dem Abzweig nach Brachwitz gekippt und damit einen Brand ausgelöst.

Dessen Ausbreitung konnte nur durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei verhindert werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf und sicherte vor Ort Spuren.

Von MAZ