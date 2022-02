Treuenbrietzen - Unfall in Treuenbrietzen: Kleinbus schlittert an Johanniterstraße in Wassergraben

Mit drei Fahrzeugen ist die Feuerwehr Treuenbrietzen am Donnerstagnachmittag angerückt zu einem Unfall. An der Johanniterstraße ist ein Kleinbus im Wassergraben gelandet.