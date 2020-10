Treuenbrietzen

Der nach einem Unfall mit einem Kind am Fußgängerüberweg in der Berlin Chaussee zu Treuenbrietzen auch in der MAZ veröffentliche Zeugenaufruf hatte Erfolg.

Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz am Donnerstag informierte, habe sich der an dem Zusammenstoß mit einem Kind beteiligte Fahrer eines Kleintransporters jetzt bei der Polizei gemeldet. „Somit kann die Kriminalpolizei nun genau zum Unfallhergang ermitteln“, heißt es vom Polizeisprecher.

Bei dem Unfall sei ein acht Jahre alter Junge am Dienstagabend leicht verletzt worden, nachdem der Transporter ihn am Übergang angefahren habe. Zudem habe der Fahrer keine Hilfe geleistet, den Jungen unterdessen aber angepöbelt.

Das schilderte der Junge seinen Eltern. Diese schalteten die Polizei ein. Sie ermittelt nun zur Aufklärung des Hergangs. Dazu hatte sie Zeugen gesucht.

