Niemegk

Nicht mehr abfinden wollen sich einige Anwohner der Jüterboger Straße in Niemegk mit dem schlechten Zustand der Piste vor ihrer Haustür. Dieser sei nicht mehr vertretbar, schreiben die betreffenden Anlieger in einem Brief an die Stadtverordneten. Mit einer Unterschriftensammlung, die gut zehn Anlieger unterstützen, verleihen sie ihrer Forderung für einen Ausbau der Straße Nachdruck.

Wechselnde Beläge in der Straße

Eine Vielzahl von Löchern übersäe den asphaltierten Abschnitt der Straße bis zum Abzweig zu Kunads Garten. Dahinter prägen holpriges Kopfsteinplaster, Beton und Asphalt im Wechsel das Bild. Die Gehwege aus Betonplatten seien marode und eine Gefahr, schildern die Anwohner der Aktionsgruppe.

Anzeige

Verschiedene Beläge prägen die Jüterboger Straße in Niemegk. Quelle: Thomas Wachs

Weitere MAZ+ Artikel

„Als Fahrradfahrer bleibt es nicht aus, dass man dem Gegenverkehr ausweichen und auf dem Kopfsteinpflaster fahren muss“, heißt es in dem Schreiben an das Rathaus. Älteren Bewohnern und Kindern sei dies kaum zuzumuten.

Große Seen vor dem Haus

Das größte Problem sei zudem die mangelhafte Ableitung von Regenwasser. Dieses sammele sich an einigen Stellen der Straße zu großen Seen. Bedingt sei dies dadurch, dass Gullys zu hoch beziehungsweise an der falschen Stelle in der Straße liegen. So könne das Wasser nicht abfließen. Regelmäßig werden Hauswände durch Spritzwasser verschmutzt und im Winter bilden sich gefährliche Eisflächen. Post und Zustelldienste „beschweren sich über teilweise nicht zu erreichenden Häuser beziehungsweise Briefkästen“, schildern die Anwohner.

Schnelle Lösung gefordert

So fordern eine schnelle Lösung für das Thema. Erwartet werden nun die Aufnahme eines Bauprojektes in den Haushalt der Stadt Niemegk sowie eine Bürgerversammlung für die Anwohner der Straße.

Mit dem Kanal kam auch etwas mehr Asphalt in die Jüterboger Straße in Niemegk. Quelle: Thomas Wachs

Karin Röhr wohnt bereits seit 1959 in der Straße. „Damals war es noch ein Feldweg hier“, erzählt die 84-Jährige. Später kamen Betonflächen dazu und ein Asphaltstreifen, als die Kanalisation gebaut wurde nach der Wende. „Das Problem mit dem Wasser ist wirklich groß“, sagt die Seniorin. Für die jungen Leute, die hier in der Straße neu gebaut haben, verstehe ich, dass da eine Lösung her muss“, so Röhr.

Noch viel schlimmere Ecken

„Nicht ganz so schlimm“, findet indes Anwohner Frank Winkler den Zustand der Straße vor seiner Tür. Dort ist eine Hälfte asphaltiert die andere von Kopfsteinpflaster geprägt. „Auf dem Kopfsteinpflaster parken meist die Autos und auf dem Asphaltstreifen kann gut gefahren werden“, sagt der Anlieger. „Außerdem haben wir hier schon neue Lampen. Ich finde, da gibt es schlimmere Ecken in der Stadt, wo die Leute noch Sandwege haben oder wirkliche Schlaglochpisten“, sagt Frank Winkler. Das Problem der großen Pfützen sieht auch er. „Das müsste wirklich mal gelöst werden.“

Die Jüterboger Straße in Niemegk sollte saniert werden. Das fordern einige Anwohner. Quelle: Thomas Wachs

In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss sind die Probleme und der Brief der Anwohner bereits auf den Tisch gekommen. Bauamtsleiter Thomas Griesbach verweist jedoch auf die umfangreichen Kosten für das Projekt. „Denn dafür müsste nun die Kommune allein aufkommen und sich das Geld vom Land refinanzieren lassen“, erklärte der Ressortchef.

Denn bei der Jüterboger Straße handelt es sich um eine kommunale Anliegerstraße im Innenbereich. Für solche waren landesweit die zuvor noch üblichen Anliegerbeiträge – im Niemegker Fall wären es 60 Prozent gewesen – auf Landesebene gekippt worden im vorigen Jahr.

Kommune fürchtet riesige Kosten

Vor allem wegen der Problematik zur Entwässerung sei die Jüterboger Straße vor einigen Jahren schon mal untersucht worden. „Durch die Kostensteigerungen müssten wir nun jedoch wohl von gut einer Million Euro ausgehen für den Stadthaushalt“, so Griesbach. Er könne sich vorstellen, die Straße abschnittsweise zu sanieren.

„Das Problem ist, dass wir als Kommune diese großen Summen nun immer vorfinanzieren müssten, um danach erst das Geld vom Land zu erhalten“, erklärt Bürgermeister Hans-Joachim Linthe ( SPD) gegenüber der MAZ. Die Stadtverordneten verständigten sich in ihrer aktuellen Sitzung darauf, das Thema zunächst weiter im Entwicklungsausschuss zu beraten. „Dort soll es dann auch einen Ortstermin geben“, sagt der Bürgermeister.

Von Thomas Wachs