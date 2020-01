Tiefenbrunnen

Eine unliebsame Überraschung hatte die Silvesternacht für Autobesitzer aus dem Landkreis Teltow-Fläming parat. Ihnen wurde am Rasthaus in Tiefenbrunnen ein VW-Kleinbus gestohlen.

Der Bus war auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 102 abgestellt. Er verschwand in der Zeit zwischen 23 Uhr am Silvesterabend und 10.40 Uhr am Neujahrsmorgen.

Die Polizei leitete ein umfangreiche Fahndung ein nach dem schwarzen VW-Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen TF – DF 1411. Ein Ermittlungsverfahren zu dem Diebstahl läuft.

Von MAZ