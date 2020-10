Verkohltes essen löst Feuerwehreinsatz aus 

Kleine Ursache, großer Einsatz: Die Treuenbrietzener Feuerwehr ist am Samstagmorgen mit vier Wagen zu einem Mehrfamilienhaus angerückt. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen in einer Mietwohnung.

Die Feuerwehr Treuenbrietzen rückte am Sonnabendmorgen auch mit der Drehleiter zu einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße an. Quelle: FFW Treuenbrietzen