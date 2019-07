Treuenbrietzen

Weil ein Mann am Mittwoch gegen 15.50 Uhr Badegäste am Treuenbrietzener Baggersee beleidigt hat, riefen Bürger die Polizei. Letztlich wurden auch die Beamten, die den alkoholisierten Mann aus früheren Einsätzen bereits kannten, ebenfalls beleidigt und bedroht. Am Ende halfen nur Handschellen.

„Die Stimmung des Mannes, der wirre Dinge erzählte, wurde immer aggressiver. Er griff die Beamten verbal an und forderte sie auf, ihn zu erschießen“, erklärt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West. Dann packte der 65-jährige Mann seine Sachen und ging davon. Die Beamten folgten ihm, hielten ihn auf und setzten ihn in ihren im Schatten abgestellten Streifenwagen. Zudem wurde der Rettungsdienst gerufen.

Polizei verwehrt Alkoholkonsum

Als der Verwirrte versuchte, weiter Alkohol zu trinken, unterbanden die Polizisten dies. „Das machte den 65-Jährigen noch aggressiver“, so Bergholz. Erst schlug er mit seinem Kopf gegen die geöffnete Autotür. Als ihn die Beamten davon abbringen wollten, erhob er seine Fäuste drohend und versuchte, zu fliehen.

„Daraufhin wurde der Mann mit Handschellen fixiert, was ihn jedoch noch aggressiver machte“, erklärt der Polizeisprecher. Der Mann versuchte, sich durch Schlagen, Herauswinden und Steifmachen gegen die Beamten zu wehren. Er schrie umher und beleidigte die Polizisten massiv.

Notarzt beruhigt Angreifer

Schließlich konnte der Mann bis zum Eintreffen des medizinischen Rettungsdienstes festgehalten werden. Erst ein Notarzt konnte die Situation deeskalieren. Er verabreichte dem Mann Beruhigungsmittel.

Aufgrund des gesundheitlichen Gesamteindrucks ordnete der Mediziner eine Zwangseinweisung des Mannes in eine psychiatrische Fachklinik in Brandenburg an der Havel an.

Die Kriminalpolizei ermittelte nun gegen den 65-jährigen Angreifer wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Von MAZ