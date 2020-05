Victoria schmuck herausgeputzt, aber noch nicht komplett

Treuenbrietzen

Jetzt ist sie gesichert und fast wieder komplett, die schmuck herausgeputzte Victoria-Säule im Ehrenhain des Stadtparkes zu Treuenbrietzen. Restaurator Oliver Guhr hat dieser Tage die renovierten Namenstafeln neu eingesetzt. Sie erinnern an Männer aus der Stadt Treuenbrietzen, die als Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 ihr Leben lassen mussten.

Nur eine Tafel konnte noch nicht wieder montiert werden. Schuld daran sind Grenzschließungen wegen der Corona-Beschränkungen. „Die Platte aus Großkunzendorfer Marmor soll aus einem Steinbruch in Polen geliefert werden, was derzeit aber nicht geht“, sagt Guhr. Ungewiss sei daher, wann er die Tafel zuschneiden, mit der überlieferten Inschrift versehen und am Denkmal anbringen kann.

Gesuchte Tafel bleibt verschwunden

Ein Aufruf zur Suche nach der originalen Tafel blieb ohne Erfolg. Im Jahr 2002 war sie noch vorhanden, als Oliver Guhr erstmals ein Gutachten zur Sanierung der Victoria-Stele erstellt hatte. Danach wurde die beschädigte Tafel vermutlich sichergestellt. Seither ist sie verschwunden. Ersatz kommt demnächst dann aus Polen.

Doch schon jetzt bietet das Denkmal ein schmuckes neues Bild. Kein Vergleich mit dem heruntergekommenen Zustand vor der Restaurierung. Bis zum vorigen Jahr prägten Risse, herausgebrochene Steinstücke sowie Schmierereien das historische Denkmal am Ende der Gedenkstätte für die Gefallenen aller Kriege seither.

Die Sanierung hat das Victoria-Denkmal in Treuenbrietzen sichtbar verändert. noch. Quelle: Thomas Wachs

Dabei legt Guhr Wert darauf, dass „wir das Denkmal nicht neu gemacht sondern restauriert haben“. So verbindet sich alte Substanz nun mit neuen Ergänzungen. Eine dezent aufgetragene spezielle Schlämme macht daraus optisch eine neue Einheit.

Nicht für die Ewigkeit

Neu ausgerichtet sind die Treppenstufen am Sockel der gut zehn Meter hohen Victoria-Säule. Rundherum ist die ursprüngliche Fassung aus Granitborden neu gesetzt. Demnächst wird der Boden verfüllt.

Trostlos war der Anblick des Victoria-Denkmals in Treuenbrietzen, bevor Oliver Guhr die Restaurierung begann. Quelle: Thomas Wachs

„Allerdings sind auch diese Arbeiten alle nun nicht für die Ewigkeit“, erklärte der Experte. „So ein Denkmal braucht schon seine Pflege“, sagt Guhr. Alle drei Jahre sollte es einer Inspektion unterzogen werden. Zu kontrollieren wäre, ob es Risse gibt oder andere kleine Defekte, die schnell zu größeren Problemen führen könnten“, rät der Experte.

Von Thomas Wachs