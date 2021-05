Treuenbrietzen

Nach außen hin schreitet lediglich der Verfall immer weiter fort. Doch hinter den Kulissen des einstigen Fahrzeugwerkes von Treuenbrietzen gibt es viel Bewegung.

„Was genau dort passiert und wer dort gerade agiert mit welchem der zuletzt vielseitig diskutierten Projekte, das bekommen wir als Stadt auch immer nur am Rande mit“, sagt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Mittwoch auf Nachfrage der MAZ.

Die alte Zufahrt zum Gelände des alten Fahrzeugwerkes Treuenbrietzen soll nach Willen der Stadt nicht mehr der zentrale weg sein. Quelle: Thomas Wachs

Für ihn sind die Vereinbarungen bindend, die die Stadt mit dem privaten Eigentümer des Areals zwischen Hans-Grade-Weg und der Belziger Straße und der B102 getroffen hat. Zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Energie- und Gewerbepark an der B102“ war ein Städtebaulicher Vertrag geschlossen worden. Er regelt die Übernahme der kompletten Kosten durch den Eigentümer oder Investoren.

Reges Interesse am Areal

Nach wie vor gebe es reges Interesse für das Areal. „Zumindest schlagen immer mal wieder Immobilen-Makler und neue Projektentwickler auf, die das Gelände vermarkten und beleben wollen“, so Knape.

Aktuell gibt es Bestrebungen, eine bereits länger diskutierte, neue Zufahrt direkt von der B102 her zu schaffen. Davon bekam wir mit, weil wir im Rahmen der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten wurden für das Projekt. Es werde aktuell geplant von einem Ingenieurbüro im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, berichtet der Treuenbrietzener Verwaltungschef.

Zentrale Forderung

Die Abbiegespur für eine direkte Zufahrt von der B102 her „bleibt eine unserer zentralen Forderungen, um nicht über den Hans-Grade-Weg und das Wohngebiet zu müssen“, erklärt der Bürgermeister. „Darauf werden wir bestehen, so lange auf dem Gelände nicht lediglich eine Streuobstwiese entsteht“, so Knape.

Das Gelände des alten Fahrzeugwerkes hatte nach der Wende verschiedene Nutzer. Die Gebäude verfielen aber immer mehr auch durch Vandalismus. Quelle: Thomas Wachs

Grundsätzlich hält die Stadt das Gelände mit inzwischen vorwiegend maroden Gebäuden und alten Produktionshallen des Fahrzeugwerkes für gut geeignet, um dort am Stadtrand Richtung Niemegk Gewerbe neu anzusiedeln.

Doch scheiterten alle Pläne bisher seit 2012. Lediglich das Winterquartier von Zirkusbetrieben brachte zwischenzeitlich mal Leben auf das weitläufige Gelände. „Was hier schon alles im Gespräch war“, erinnert sich der Bürgermeister. „Künstlerkolonie, Solarpark oder ein Baumarkt und ein Abfüllbetrieb für Mineralwasser.“

Premiumwasser für die Emirate

Letzteren will Projektentwickler Michael Schröder auf die Beine stellen. Im Auftrag einer Investorin aus Abu Dhabi sollte Trinkwasser aus Treuenbrietzen in die fernen Wüstenstaaten verschiedener Emirate geliefert werden. Das im Wasserwerk der Stadt aus gut 70 Metern Tiefe sprudelnde Leitungswasser könnte als Premiumprodukt auch an Hotels in Deutschland und Europa vermarktet werden. „Dafür bin ich in Gesprächen mit dem Hersteller der Abfüllanlagen in Bayern“, erklärt Michael Schröder am Donnerstag auf Nachfrage der MAZ.

Eigene Gesellschaft gegründet

Vor gut einem Jahr hatte Schröder, der eigens eine Energie- und Gewerbepark GmbH (EGTG) mit Sitz in Treuenbrietzen gegründet hat, das Projekt erstmals vorgestellt. „Nun bin ich im Auftrag des Eigentümers Benedikt Hügli auch beauftragt, den Bebauungsplan für das Gelände insgesamt voranzubringen“, sagt Schröder der MAZ.

Vor dem Bahnübergang an der B102 aus Richtung Niemegk soll eine neue Zufahrt für das Gelände des alten Fahrzeugwerkes entstehen. Quelle: Thomas Wachs

Knackpunkt war bisher die neue Zufahrt. Die dafür nötige Abbiegespur von der B102 sei nun vom Landesbetrieb Straßenwesen genehmigt. Entstehen soll sie vor dem Bahnübergang aus Richtung Niemegk. Über eine Landwirtschaftsfläche, die zum Planungsgebiet zählt, wird eine Straße dann zum alten Fahrzeugwerk führen.

„Dem Bebauungsplan dürfte dann nichts mehr im Wege stehen“, sagt Michael Schröder. Beplant werden sollen insgesamt gut 80.000 Quadratmeter zwischen Hans-Grade-Weg und der Bundesstraße 102.

Von Thomas Wachs