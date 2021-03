Zahlreiche kaputte Brücken werden immer mehr zum Problem für die Stadt. Sperrungen drohen, weil jahrelang zu wenig in die nötigen Sanierungen investiert wurde. Die Sorgen sind groß, aber längst nicht neu.

Immer mehr marode Brücken gibt es in Treuenbrietzen. So auch über die Nieplitz an der Ringstraße. Quelle: Thomas Wachs