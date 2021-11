Treuenbrietzen

Während aktuell die Preise für den Bezug von Strom, Gas und Heizöl allgemein drastisch steigen, kann der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitztal“ in Treuenbrietzen seine Gebühren abermals konstant halten. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für das nächste Jahr hervor. Diesen hat die Verbandsversammlung in dieser Woche gebilligt.

Schlauchgebühren für Überlänge

„Wir können die Gebühren für alle Bereiche jetzt stabil halten für das kommende Jahr“, sagt Roland Meinusch, der Geschäftsführer der Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitzal (WWN), die als Dienstleister für den Zweckverband tätig ist.

Neu eingeführt wurde lediglich eine zusätzliche Schlauch-Gebühr im Bereich der mobilen Entsorgung für Abwasser aus Sammelgruben und Kleinkläranlagen. Dort müssen Haushalte nun pro laufendem Meter 1,92 Euro bezahlen, wenn ihre Entsorgungspunkte auf den Grundstücken weiter als zehn Meter von der Straße entfernt sind. Bis zu dieser Standardlänge bleiben die Entsorgungsgebühren ohne den Schlauch-Zuschlag.

Zuständig für 17 Orte Zuständig ist der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitztal“ mit Sitz in Treuenbrietzen für 17 Orte im Gebiet der Stadt Treuenbrietzen sowie drei Ortsteile der Gemeinde Mühlenfließ im Amt Niemegk. Das Dorf Schlalach ist nicht Verbandsmitglied. Es wird jedoch von der Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitztal (WWN) als Dienstleister betreut. Die Gebühren betragen aktuell für Trinkwasser 1,36 Euro pro Kubikmeter bei einer Grundgebühr von 13 Euro pro Monat. Für Abwasser, das per Kanal entsorgt wird, werden 2,60 Euro Mengengebühr pro Kubikmeter und 18 Euro monatlich als Grundgebühr fällig. Die mobile Abfuhr kostet 5,99 Euro je Kubikmeter und zwölf Euro Grundgebühr. Beschäftigt sind für Zweckverband und WWN fünf Leute im Abwasserbereich und vier in der Trinkwassersparte sowie zwei Lehrlinge. In der Verwaltung arbeiten sechs Personen.

Der Verband hatte Hausbesitzer schon vor drei Jahren dazu aufgerufen, die Saugstutzen für ihre Gruben möglichst an die Straße zu verlegen, um den Aufwand für die Entsorgungsbetriebe zu reduzieren.

„Viele Hofbesitzer hatten es zuletzt den beauftragten Unternehmen untersagt, mit großen Lastwagen auf ihre Höfe zu fahren, weil dort Pflaster oder Gestaltungen zerstört werden könnten“, erklärt Roland Meinusch. Daher müssen die Unternehmen dort nun mitunter mit langen Schläuchen arbeiten, was einen höheren Aufwand bedeutet.

430 Gruben noch im Verbandsgebiet

Dieser wird nun über den Zuschlag abgegolten. Insgesamt gibt es unter den rund 3700 Kunden des Zweckverbandes noch circa 430, die ihr Abwasser in Gruben sammeln zur mobilen Abfuhr, weil ihre Orte noch nicht an das zentrale Abwassernetz angeschlossen sind.

Wenn zur mobilen Abwasserentsorgung lange Schläuche nötig sind, kostet das im Raum Treuenbrietzen nun ein Zuschlag. Quelle: privat

Für das kommende Jahr plant der Zweckverband Investitionen in Höhe von 190.000 Euro im Bereich der Trinkwasseranlagen. In der Sparte Abwasser sind es weitere 425.000 Euro. Große Herausforderung bedeute nach wie vor die wachsende Zahl von neuen Wohngebieten für Eigenheime.

Herausforderung durch neue Wohngebiete

Daraus resultieren für Trinkwasser-Hausanschlüsse allein rund 120.000 Euro im Wirtschaftsplan. Für die Abwasserstrecke sind 75.000 Euro vorgesehen zum Anschluss der neuen Wohngebiete. Sie sind bei Investoren am Baggersee, an der Johanniterstraße sowie an der Jahnstraße und am Kameruner Weg in der Planung schon vorangeschritten.

„Dieser Bauboom in der Stadt fordert unsere Teams sehr stark“, erklärt Roland Meinusch. Der Geschäftsführer möchte jedoch daran festhalten, die Arbeiten jeweils aus dem eigenen Betrieb zu erledigen. „Denn eine Vergabe an externe Firmen würde für die Kunden teurer werden“, erklärt Meinusch.

Ausbau der Leipziger Straße rückt näher

Herausforderungen für den Verband sind ab dem nächsten Jahr zudem die parallel geplanten Investitionen beim Ausbau der Leipziger Straße durch den Straßenbetrieb des Landes. Dafür sind nun 50.000 Euro im Wirtschaftsplan eingestellt, um die Planungen für das insgesamt mit 800.000 Euro seitens des Zweckverbandes veranschlagte Projekt angehen zu können.

Roland Meinusch (re.) und Werner Müller arbeiten in der Geschäftsführung der Wasserwirtschaftsgesellschaft Nieplitztal (WWN) in Treuenbrietzen. Bianca Tänzer leitet die Geschäftsstelle des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitztal. Quelle: Thomas Wachs

Von der Kapazität her seien die Kanäle im Stadtgebiet sowie auch die Kläranlage aktuell noch gut in der Lage, die zusätzlichen Abwassermengen aus neuen Wohngebieten aufzunehmen. „Hier und da müssen wir freilich schon vorausschauend größere Pumpen installieren“, sagt der WWN-Chef.

Zudem sind im Wirtschaftsplan 150.000 Euro vorgesehen, zum Abschluss der Arbeiten in der Kietzstraße zu Treuenbrietzen. Dort wird bis nächstes Jahr die letzte Straße der Altstadt saniert.

Probleme mit Rohrbrüchen in Haseloff

Investieren möchte der Zweckverband auch im Dorf Haseloff. Dort bereiten kurz nach der Wende in den 90er-Jahren errichtete Trinkwasseranlagen Probleme.

„Daher wollen wir für jeweils 30.000 Euro in diesem Jahr sowie im nächsten Jahr jeweils einen Straßenstrang nun komplett sanieren, nachdem es dort zuletzt immer häufiger Rohrbrüche gegeben hatte“, erklärt Roland Meinusch gegenüber der MAZ.

Keine zusätzlichen Schulden

Für seine Investitionen hält der Zweckverband insgesamt an seiner langfristigem Strategie fest, nicht mehr Kredite aufzunehmen als bestehende zu tilgen. „Es gibt also auch diesmal keine Netto-Neuverschuldung“, erklärt der WWN-Geschäftsführer.

Von Thomas Wachs