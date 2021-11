Vierbeiner auf dem Laufsteg: Rassige Kaninchen im Sportsaal von Bardenitz bewundert  

Bardenitz

Die Zuchtschau war noch gar nicht nicht offiziell eröffnet durch Vereinschef Wolfgang Hasse, als die Gäste förmlich schon strömten in den Sportsaal genau an der Ortsgrenze zwischen Bardenitz und Pechüle. Mehr als 200 waren es am Ende nach zwei Tagen.

Zur Galerie Rund 140 rassige Kaninchen rangen im Bardenitzer Sportsaal um Höchstpunkte von der Jury. Mit dabei auch seltene Tiere.

Die alljährliche Rassekaninchenzuchtschau des Vereins D460 ist ein Muss für viele Kaninchenfreunde und Dorfbewohner. Erst recht nach der Corona-Zwangspause voriges Jahr. Die Züchter aus Bardenitz und Pechüle sind aus Tradition von fast 50 Jahren noch immer im Nachbarlandkreis Teltow-Fläming organisiert. „Sie sind unter unseren 80 Mitgliedern der stärkste Ortsverein“, erklärte Jörg Schmiedchen, der Vorsitzende des Kreisverbandes.

140 Tiere verschiedener Rassen und Farbenschläge

Rund 25 Züchter gibt es in Reihen der Bardenitzer. Zur ihrer Zuchtschau im Sportsaal konnten sie das Wochenende über 22 Aussteller begrüßen mit insgesamt gut 140 Tieren verschiedener Rassen und Farbenschläge in 32 Zuchtgruppen. So buhlten Dalmatiner-Rex neben Russen, Champagner-Silber, Hermelin und Helle Großsilber um ein gute Bewertung der Zuchtrichter.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darunter auch Besonderheiten. So stellte Frank Michael Richter aus Treuenbrietzen seine Zwergwidder Blauloh vor. „Die Rasse ist deutschlandweit nicht so verbreitet“, berichtet Jörg Schmiedchen. „Jeder hat halt so seine Vorlieben.“

Bardenitzer stolz auf fast 70 Pokale

So auch Carsten Schulze. Der Bardenitzer züchtet ausschließlich Helle Großsilber. Und das seit 1984 immer wieder erfolgreich mit aktuell gut 50 Tieren in den Buchten auf dem heimischen Hof. Sein eigenes Vereinszimmer zieren 60 bis 70 Pokale.

Auch am Wochenende kamen neue hinzu. Nach Sieger Wolfgang Klose aus Marzahna mit 386 Punkten, teilte der Bardenitzer sich den zweiten Platz für jeweils 385,5 Punkten mit dem Vereinskollegen Axel Kutzer aus dem Ort. Carsten Schulze räumt zudem den Vereinsmeister-Titel ab für die besten sechs Tiere.

Rund 140 rassige Kaninchen rangen im Bardenitzer Sportsaal um Höchstpunkte von der Jury. Steffi Scheer kommt mit ihren Kindern regelmäßig zum Angucken der schmucken Langohren. Quelle: Thomas Wachs

Mit ihren Söhnen Justus und Linus ist Steffi Scheer in den Sportsaal gekommen zum Anschauen der vielen flauschigen Langohren. Selbst züchtet die Bardenitzer Familie keine Kaninchen. „Doch auf dem Land gehört so eine Schau hier doch einfach zum Dorfleben“, erzählt die Mutter. „Wir kommen jedes Jahr her, obwohl die Kinder ja oft auch schon mit dem Kindergarten hier waren“, sagt Steffi Scheer.

Einkaufstour für Zuchtfreunde aus Havelland

Pilgerort ist die Bardenitzer Zuschtschau an dem Wochenende auch für Zuchtfreunde aus dem Havelland. „Sie hatten dieses Jahr regional mit Krankheiten zu tun“, erzählt Jörg Schmiedchen. „Nun schauen sie, was hier alles im Angebot ist an Tieren, um ihre Zucht wieder aufzubauen nach den Verlusten“.

Rund 140 rassige Kaninchen rangen im Bardenitzer Sportsaal um Höchstpunkte von der Jury. So auch diese Dalmatiner. Quelle: Thomas Wachs

Von 35 bis 50 Euro und bei großen Rassen auch mal um die 100 Euro pro Tier seien zu erzielen auf solch einer Vereinsschau. Bei einer Bundesschau indes, zu der auch einzelne Züchter aus Bardenitz und Umgebung demnächst wieder reisen bis nach Karlsruhe, sind für gute Zuchttiere auch schon mal bis 250 Euro drin.

Geschwisterpaar aus Riesdorf jüngste Aussteller

Dabei ist die Kaninchenzucht kein Hobby nur für reifere Männer. „Wer familiär was in die Wiege gelegt bekommen hat, bleibt selbst oft mit dabei schon als Kind“, erklärt Jörg Schmiedchen gegenüber der MAZ. So sind die elf und zwölf Jahre alten Geschwister Leif und Lotta Linke aus Riesdorf an diesem Wochenende die jüngsten Aussteller im Bardenitzer Sportsaal.

Rund 140 rassige Kaninchen rangen im Bardenitzer Sportsaal um Höchstpunkte von der Jury, Pokale und Sachpreise. Quelle: Thomas Wachs

Froh ist Edith Rettschlag, die Sprecherin des Bardenitzer Zuchtvereins, über „die tolle Kooperation mit den anderen Vereinen im Ort“. So verzichten die unter anderem in der Bundesliga aktiven Billardspieler auf ihre Trainings-und Wettkampfmöglichkeiten, wenn die Kaninchenfreunde ihr Vereinshaus in Beschlag nehmen über einige Tage zu ihrer Zuchtschau inklusive des Auf- und Abbaus.

Von Thomas Wachs