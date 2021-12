Vierter Lichtermarsch in Treuenbrietzen mit Abschlussgesang am Schwanenteich

Treuenbrietzen

Zum vierten Mal in Folge fand am Montagabend ein Lichter-Spaziergang von Kritikern der aktuellen Corona-Politik statt in Treuenbrietzen. Wie bereits in der Vorwoche waren knapp 200 Personen zunächst still durch die Stadt marschiert mit Lichtern und Kerzen in ihren Händen.

Zur Galerie Erneut haben 200 Personen an ungenehmigtem Lichter-Spaziergang in Treuenbrietzen teilgenommen. Er endete diesmal am Schwanenteich.

Eine Gegenveranstaltung wie die an den beiden zurückliegenden Montagen von Kritikern der Lichter-Spaziergänge organisierten und genehmigten Mahnwachen vor dem Rathaus hatte es diesmal nicht gegeben.

Nach dem über soziale Netzwerke verabredeten losen Treffen der Lichter-Spaziergänger gegen 19 Uhr am Rathaus ging es bei der laut Polizei unangemeldeten Versammlung zunächst bis zum Kreisverkehr an der Umgehungsstraße und von dort zurück zur Marienkirche. Der Tross setzte seinen Weg zurück durch das Stadtzentrum fort am Rathaus vorbei zum Schwanenteich im Stadtpark.

Abschlusszeremonie am Schwanenteich

Nach gut einer Stunde fand dort eine gemeinsame Abschlusszeremonie statt. Sängerinnen stimmten das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ an. Es wurde im Refrain von den um den Teich stehenden Personen mitgesungen und am Ende mit Applaus bedacht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei begleitete den aus Sicht der Initiatoren „spontanen Spaziergang“ mit drei Fahrzeugen und mehreren Kräften. Mehrfach sperrten die Polizisten die Bundesstraße 2 zum Überqueren der Straße für die Versammlungsteilnehmer.

Verstoß gegen das Versammlungsgesetz

Wie Daniela Tepper, die Einsatzleiterin der Polizei, gegenüber der MAZ sagte, handelt es sich bei der Versammlung um eine unangemeldete, ungenehmigte Zusammenkunft und damit um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Geahndet wurde der Verstoß zunächst nicht. Auf Nachfrage der Einsatzleiterin hatte sich keiner der Kundgebungsteilnehmer als Veranstalter zu erkennen gegeben oder war bereit, die Zusammenkunft spontan offiziell anzuzeigen.

Aufruf über Internetforen

Bei zwei vorherigen Lichter-Märschen hatte der Treuenbrietzener Enrico Sowade als Versammlungsleiter fungiert. Diesmal rief er indirekt dazu auf in Sozialen Netzwerken und führte die Gruppe an. Seinen Spaziergang durch die Stadt wolle er sich nicht nehmen lassen.

Erneut haben 200 Personen an ungenehmigtem Lichter-Spaziergang in Treuenbrietzen teilgenommen. Er endete diesmal am Schwanenteich. Quelle: Thomas Wachs

So wie Enrico Sowade postete auch Frank Simon unter anderem bei Facebook seinen Spazierweg für diesen Montagabend durch die Stadt. Dem Aufruf zum Spaziergang „für den Schutz unserer Demokratie“ und zu einem „Lichtermeer gegen Ausgrenzung und Spaltung“ folgten an die 200 Personen.

„Die Lichterkette um den Schwanenteich, wäre toll, wenn wir das mal wiederholen könnten“, heißt es weiter in dem Facebook-Beitrag von Frank Simon.

Polizei begleitet friedliche Veranstaltung

„Es blieb friedlich“ schätzt die Polizei-Einsatzleiterin nach Ende der einstündigen Versammlung ein. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten jedoch bei ihrem Marsch in großen Gruppen die laut Corona-Eindämmungsverordnung geltende Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot größtenteils ignoriert.

Angesichts der Corona-Auflagen gelten aktuell besondere Regeln auch für öffentliche Zusammenkünfte und Demonstrationen. Unter anderem müssen sie 48 Stunden zuvor bei Polizei und Ordnungsbehörden angezeigt sein. Für Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht bei Demonstrationen drohen derzeit Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Von Thomas Wachs