Völlig neuer Klang:  Gut 800 Jahre alte Zuckerhutglocke auf Treuenbrietzener Friedhof zurück  

Treuenbrietzen

Der Klang ist nicht wiederzuerkennen. Die Christus-Kapelle auf dem großen Friedhof an den Brücker Straße in Treuenbrietzen hat ihren kleinen, aber historisch sehr wertvollen Schatz zurück. In alter Schönheit und neuer Würde klingt im kleinen Turm der Kapelle nun wieder die mehr als 800 Jahre alte Glocke.

In alter Schönheit und mit neuem Klang begleitet die gut 800 Jahre alte Zuckerhutglocke auf dem großen Friedhof zu Treuenbrietzen künftig Trauerfeiern.

Am Sonntag ist die Wiederweihung der seltenen und wahrscheinlich ältesten Zuckerhutglocke der Fläming-Region mit einem Festgottesdienst gefeiert worden. Pfarrerin Susanne Weichenhan erinnerte dabei noch einmal an die spannende Geschichte dieser besonderen Glocke. Denn erst seit 1968 hat sie ihren Platz in der Friedhofskapelle.

Hinweise von Bürgern

Zur zuletzt noch unklaren Historie davor gaben inzwischen zahlreiche Gespräche mit Treuenbrietzener Bürgern Aufschluss. So konnten sich die frühere Kantorin Ilse Waschau sowie Walter Alborg, der viele Jahre dem evangelischen Gemeindekirchenrat angehörte, nun in seinem hohen Alter von 94 Jahren noch gut daran erinnern, dass die kleine Zuckerhutglocke einst in der Nikolaikirche ihren Platz hatte.

In dem bis dahin zweiten, jedoch ungenutzten Gotteshaus der evangelischen Kirche stand sie zuletzt beschädigt auf dem Fußboden. Bis es um 1967 Verhandlungen mit den Katholiken der Stadt gab, die diese Kirchen schließlich übernahmen und mit viel Aufwand baulich sanierten. So zog die Zuckerhutglocke 1968 in die Friedhofskapelle um.

Mit schlechtem Klang begleitet

Dort begleitete sie Sterbende seither zu ihrer letzen Ruhe. Allerdings mit einem schlechten und eher bimmelnden Klang. Dieser war der falschen Aufhängung des Bronze-Instrumentes geschuldet. Provisorisch war ein T-Träger aus Eisen montiert und die Glocke durchbohrt worden, was den Klang der Glocke verfälschte.

Die seltene Zuckerhutglocke in der Friedhofskapelle in Treuenbrietzen begeistert Experten. Hier ist sie zu sehen vor der nun erfolgten Sanierung noch mit zu großem Klöppel und unsachgemäßem Joch aus Stahl zur Aufhängung. Quelle: Thomas Wachs

Ihr großer historische Wert ist erst im Oktober 2020 entdeckt worden. Als Experten um Winfried Kuntz aus Bad Belzig bei Recherchen für einen Glockenatlas für den Kirchenkreis auf die Seltenheit aufmerksam wurden, war die Sensation perfekt.

In der Region eine Rarität

Denn in der Region sind Zuckerhutglocken eine Rarität. Westlich der Elbe finden sich bis heute zahlreiche Glocken, die noch aus der Zeit vor 1200 stammen. Östlich der Elbe setzte sich das Christentum aber erst im 11. und 12. Jahrhundert gegen die Slawen durch. „So gehört die ins 13. Jahrhundert zu datierende Treuenbrietzener Glocke – zusammen mit den anderen ebenso alten Zuckerhutglocken in unserem Kirchenkreis in Brück-Rottstock, Mörz und Dahnsdorf – in die Frühzeit der Christianisierung unserer Heimat“, erklärt die Treuenbrietzener Pfarrerin.

„Dahnsdorf stand da unter dem Patronat des Deutschritterordens – ob diese Ritter solche Glocken oder gar die Kunst des Glockengusses direkt in unsere Gegend gebracht haben? Oder waren es die Lehniner Mönche, die ab circa 1220 den Bau von St. Marien begannen? Rätsel bleiben“, sagt Susanne Weichenhan.

„Jedenfalls ist diese Glocke, die nach Aussage von Jürgen Lüdersdorf, dem früheren Treuenbrietzener Pfarrer im Ruhestand, womöglich aus St. Nikolai stammen könnte, heute einer der ältesten erhaltenen Gegenstände aus der gesamten Stadtgeschichte Treuenbrietzens“, erklärt die Theologin.

Brück den Rang abgelaufen

Wahrscheinlich ist sie die älteste Zuckerhutglocke der Region, wenn sie mit dem Bau der Kirche gefertigt wurde. Bislang galt die Zuckerhutglocke von Brück-Rottstock als die älteste dokumentierte der Mark Bandenburg und die viertälteste in ganz Deutschland.

In der Friedhofskapelle in Treuenbrietzen ist die 800 Jahre alte und nun sanierte Zuckerhutglocke zurück. Thomas Walter erledigte den Einbau mit seinem Sohn Christopher Walter. Quelle: Thomas Wachs

Konkrete Daten für das Treuenbrietzener Bronze-Instrument sind allerdings nirgends belegt. Auch die nun erfolgte Sanierung der Glocke brachte dazu keine Erkenntnisse. Keinerlei Inschriften gibt es in der Bronze.

Große Spendenbereitschaft

Für die Sanierung war im März eine Spendensammlung gestartet worden. Mit großer Resonanz. „Die gut 6000 Euro, die wir benötigt haben, waren dank der Beteiligung der Stiftung Energiequelle aus Feldheim und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit insgesamt 4000 Euro sowie vieler kleiner Spenden von gut 40 Treuenbrietzenern schnell zusammengetragen“, erzählt Pfarrerin Susanne Weichenhan erfreut.

Experten von Juwel begeistert

So konnte die Glocke zur Gießerei von Johannes und Peter Glassmayr nach Innsbruck in Österreich transportiert werden. Eine neue Krone sowie eine neue Aufhängung, das „Hankeisen“, für den ebenfalls neuen Klöppel wurden dort gefertigt. „Wir hätten hier ein Juwel, sagte mir Glockengießer Peter Glassmayr begeistert am Telefon“, erzählt die Pfarrerin.

Die Experten stellten auch fest, dass das Hankeisen für den Klöppel durchgerieben und nur noch drei Millimeter dünn war. „Es war eine Frage der Zeit, bis der Klöppel abgerissen und hinuntergestürzt wäre“, erklärt Susanne Weichenhan.

In der Friedhofskapelle zu Treuenbrietzen ist die 800 Jahre alte und nun sanierte Zuckerhutglocke zurück. Am Sonntag ist sie mit einem Festgottesdienst neu in Dienst genommen worden. Pfarrerin Susanne Weichenhan verdankt Walter Alborg (94) Informationen zur Vorgeschichte der Glocke. Quelle: Thomas Wachs

In der Fachwerkstatt für Glockenläuteanlagen und Turmuhren von Thomas Walter in Luckau erhielt das wertvolle Instrument dann noch eine neue Aufhängung mit einem Eichenjoch. Am Freitag hievten die Experten die fast 40 Kilogramm schwere Glocke mithilfe eines Flaschenzuges zurück an ihren weiteren Bestimmungsort im Türmchen der Friedhofskapelle.

„Für uns ist die Wiederweihung der Zuckerhutglocke in froher Form ein freudiger Anlass, auch wenn sie künftig wieder eine ernste Aufgabe wahrnehmen wird“, sagt Pfarrerin Susanne Weichenhan.

Mehr Gewicht und längerer Hall

Nach dem Gottesdienst im Beisein von Sponsoren und Beteiligten der Sanierung war die Zuckerhutglocke nun erstmals wieder in völlig neuem Klang der Tonlage „Cis 3 gestrichen“ zu hören. Mit der Restaurierung hat das seltene Instrument auch an Gewicht zugenommen. Wog sie zuvor 36,25 Kilogramm stehen nun glatt 39 Kilogramm im Protokoll.

In der Friedhofskapelle zu Treuenbrietzen ist die 800 Jahre alte und nun sanierte Zuckerhutglocke zurück. Am Sonntag ist sie mit einem Festgottesdienst neu in Dienst genommen worden. Quelle: Thomas Wachs

Viel wichtiger für das neue Klangbild sind aber die inneren Werte. Betrug die Nachhallzeit vor der Sanierung nur 30 Sekunden, sind es nun gut 54 Sekunden, haben die Glockengießer gemessen.

Von Thomas Wachs