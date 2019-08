Treuenbrietzen

Aus dem Verkehr gezogen haben Polizisten in Treuenbrietzen einen stark betrunkenen Radfahrer. Er war am Mittwoch gegen 15.10 Uhr bei einer Kontrolle in der Großstraße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Radfahrer, weil er sein Rad schwankend bewegte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radler erheblich alkoholisiert war. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 3,25 Promille. Der 64-Jährige schloss am Ort sein Fahrrad an und musste die Beamten dann ins Krankenhaus begleiten. Dort wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten untersagten dem Betrunkenen die Weiterfahrt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet gegen den Mann.

Von MAZ