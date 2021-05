Warum Treuenbrietzens Brandwald zum Lehrbeispiel für Schüler wird

Treuenbrietzen

Zwischen den pechschwarzen Baumrinden des Totholzes in Treuenbrietzen erobert das Grün sich den Lebensraum zurück. Und teils in einer Geschwindigkeit, die mit Blick auf einige Hektar schon fast vergessen lässt, dass hier im späten August 2018 ein verheerendes Feuer gewütet hat. Bei einer Exkursion machten sich die Gesamtschüler des Biologie-Grundkurses mit Stadtförster Dietrich Henke ein Bild von verschiedenen Ansätzen, den Lebensraum Wald wieder herzustellen und gleichzeitig klimafreundlich und nachhaltig zu wirtschaften. Im Fokus steht dabei die Urkraft, die die Natur höchst selbst entfacht.

Den Boden „aufschließen“, ihm neue Nährkraft geben und das Totholz einbinden, so soll dem Wald das Potential gegeben werden, sich aus eigener Kraft wieder zu entwickeln. „Laubbaumarten sind dafür bestens geeignet“, weiß der Treuenbrietzener Stadtförster Dietrich Henke. Heute will er die Elftklässler des Biologie-Grundkurses der örtlichen Gesamtschule für das Thema Ökosystem begeistern, und das gleich im Wald nebenan. Auf seiner Agenda steht zudem die Sensibilisierung für nachhaltige Waldwirtschaft und deren Bedeutung für den globalen Klimawandel.

Von den 1900 Hektar Wald der Stadt Treuenbrietzen, sind 135 Hektar dem Brand zum Opfer gefallen. Ein Grund für das schnelle Ausbreiten des Feuers war der naturferne Bestand an Kiefern, der noch zu Beginn von Stadtförster Henkes Arbeit vor gut 20 Jahren 70 bis 80 Prozent des Waldbodens bedeckte. Inzwischen konnten rund 15 Prozent davon in Mischwald mit Laubbäumen umgewandelt werden. Und auf Laubbäumen liegt auch der Fokus, wenn es um die, im wahrsten Sinne des Wortes „Wiederbelebung“ des Waldbodens nach dem Brand geht. Das über die Jahre abgeworfene Laub hilft, die Humusschicht als nährreichen und obersten Teil des Bodens wieder ins Gleichgewicht zu bringen. „Pyrophob“, also „feuerabweisend“, heißt eines der vor Ort angeschobenen Projekte, dass sich bereits jetzt gelohnt hat. Und auch hier speilt das Laub eine Hauptrolle.

Die Erinnerungen an den Brand sind dabei genauso frisch, die die noch zarten jungen Pappeln, die langsam die verbrannte Erde wieder zu fruchtbaren Böden formen. In Klausdorf, welches nur knapp einer Katastrophe entgangen ist, wird regelmäßig gefeiert, dass Häuser und Einwohner verschont blieben.

Gesamtschüler Quentin Baatzsch der am Montag an der Exkursion teilnimmt, war gerade Kicken am Waldstadion, als die ersten Rauchsäulen vorüber zogen. „Es war eine bedrohliches Gefühl, gerade auch, als die Evakuierungen begannen“, erinnert sich sein Mitschüler Arvid Kallies an den August 2018. „Es ist schon erstaunlich, wie schnell es eigentlich geht, dass die Natur zurück kommt“, zeigt sich Baatzsch begeistert von den ersten Ergebnissen der Forschungsprojekte im einstigen Brandwald, während er eine Probe feuchten Waldboden durch seine Hand gleiten lässt.

Wie sich Natur und Mensch gegenseitig helfen und wo Zurückhaltung gefragt ist, erläutert Henke immer wieder gerne im Detail. „In vielerei Hinsicht gilt zuerst beobachten, wie sich die Natur nach so einer Katastrophe selbst entwickelt, statt gleich in überstürzten Aktionismus überzugehen“, das ist für den Treuenbietzener Stadtförster Programm. Und es scheint zu funktionieren.

Dann geht es auf einem schmalen Pfad mitten durch die inzwischen körperhohen und dicht stehenden jungen Laubbäume. Hier und da müssen die Stämme von umgestürztem Totholz passiert werden. Fast schon ein kleiner Parcours, dessen grüne Eindrücke nicht mehr an Brandwald, sondern abenteuerreiche Flora erinnern. Der überdurchschnittliche Regen im Mai tat sein übriges, aktuell muss keine Wiederholung des Brandes von 2018 befürchtet werden. Dochin den kommenden Monaten kann es ganz schnell gehen. „Steigt das Thermometer dauerhaft über 30 Grad, hat der Boden schnell eine Temperatur von über 50 und jede einzelne Pflanze kämpft minütlich um ihr Leben“, sagt Henke. Dann wird auch die Waldbrandgefahr wieder real.

Inzwischen zieht in den Brandwald ein Forschungsprojekt nach dem anderen ein. Versuche, die für ganz Deutschland beispielhaft sind und erkenntnisreich dem Thema Waldbrandschutz dienen sollen. Biologie-Lehrerin Sandrine Kranepuhl zeigt ihren Schülern mit der Exkursion am lebenden Beispiel, wie das Ökosystem Wald funktioniert. „Wir haben uns bereits einen Mischwald angeschaut. Hier im Brandwald können die Schüler sehen, wie Waldumbau in der Region nachhaltig funktioniert“, erläutert Kranepuhl.

Henke selbst wird sein Projekt vielleicht nicht mehr weiter wachsen sehen. Der Stadtwald Treuenbrietzen soll verkauft werden und nimmt ihm die Möglichkeit, weiter vor Ort seiner Arbeit nachzugehen. Aber so ein Wald ist ja auch nicht mal eben in zehn Jahren da. Auch die Schüler werden den Brandwald wohl nicht mehr in seiner vollen Pracht erleben. „In 100 bis 150 Jahren steht hier wieder ein dichter Wald. Aber den Anfang zu machen ist wichtig“, vermittelt Henke den Gesamtschülern. Das gelte übrigens in vielen Lebensfragen. Und elf verschiedene Baumarten aus der Asche innerhalb von ein paar Jahren nur durch die Aufbereitung des Waldbodens als Biomasse anzusiedeln ist ein Erfolg, der inzwischen auch viele Spaziergänger wieder mit Freude auf das Waldbrandgebiet blicken lässt.

