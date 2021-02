Was Treuenbrietzener Chroniken zu kräftigen Wintern erzählen      

Treuenbrietzen

Früher war immer mehr Schnee. Dass diese landläufig häufig zu hörende Aussage so allgemein nicht stimmt, zeigen Wetter-Statistiken. Und auch der aktuelle Blick vor die Tür mit großen weißen Haufen am Straßenrand nach den starken Schneefällen der vorigen Woche überall im Fläming beweist, dass auch heute noch mit kräftiger weißer Pracht gerechnet werden kann.

Zum Anlass genommen hat das auch Hobby-Chronist Rüdiger Lehmann aus Treuenbrietzen. In seinen Archiven zur Stadtgeschichte hat er mal weiter zurück geschaut. Neben Texten fand der 86- Jährige auch einige spannende Winterbilder früherer Zeiten in seiner Sammlung. Sie umfasst wohl circa 20.000 Motive und basiert im auf einem Grundstock fotografischer Raritäten von Karl Reichhelm (1868-1940).

Unwiederbringliche Bilddokumente

Der einstige Zahnarzt, Botaniker und Heimatforscher gehörte zu den ersten Bürgern in der Stadt, die sich bereits um 1900 einen Fotoapparat leisteten. Reichhelm schuf damit unwiederbringliche Bilddokumente vor allem aus seiner Heimatstadt Treuenbrietzen und der sie umgebenden Natur.

„Darunter sind auch Motive, wie Kinder mit Schlitten über einen tief verschneiten Marktplatz ziehen“, erzählt Rüdiger Lehmann beim Stöbern in den Kisten voller historischer Fotos. Festgehalten sind zudem Szenen, wie Männer mit Pferdegespannen und Holz-Schneepflug den Winterdienst erledigen auf der Großstraße im Stadtzentrum. „Das Bild ist leider nicht datiert, es könnte aber um 1920 entstanden sein“, glaubt Rüdiger Lehmann.

Hobby-Chronist Rüdiger Lehmann (86) hütet in Treuenbrietzen auch viele historische Fotos zur Stadtgeschichte.

Er selbst erinnert sich noch genau an den Frosteinbruch zu Silvester 1978/79. „Damals kam ich mit unserem Skoda von Jüterbog“, erzählt der frühere Mediziner. „Ein Eisregen ergoss sich, so dass am Autofenster eine Eisplatte stehen blieb, als ich die Scheibe runtergekurbelt hatte“, erzählt Lehmann. „Das werde ich nie vergessen.“ Für Teile der Stadt brachten die Wetterkapriolen Stromausfall bis weit in den Neujahrstag.

In der Stadtgeschichte finden sich mehrere Schilderungen zu strengen Wintern. So auch in einer historischen Ausgabe der Treuenbrietzener Nachrichten. Dort hatte Oskar Brachwitz, ein Lehrer und Chronist, der mit seinen Sammlungen als Begründer des Heimatmuseums gilt, wohl den starken Winter 1928/29 zum Anlass genommen, um auf solche besonderen Wetterlagen vorheriger Jahrhunderte zu schauen.

Kräftige Winter mit Pausen

„Daher wissen wir, dass es auch schon 1659, 1684, 1705, 1709, 1716, 1740 sowie 1770 und 1771 – also immer wieder mit größeren Pausen – spezielle Situationen gegeben hat“, erzählt Rüdiger Lehmann aus der historischen Lektüre.

Zu lesen ist in dem historischen Heimatblatt unter anderem, dass „zu den strengsten Wintern der vergangenen Jahrhunderte der von 1739/40 gerechnet werden muss“, schreibt Brachwitz aus Chronikbeiträgen für den gesamten Fläming.

Wein und Bier in Kellern gefroren

So habe Eilers, der Belziger Chronist, der diesen Winter selbst miterlebt hatte, geschildert wie Wein und Bier in Kellern gefroren waren sowie in Belzig alle Brunnen bis auf einen aufgefroren waren. Der Frost habe damals „schon kurz nach Michaelis (Ende September) eingesetzt und dauerte bis Pfingsten“.

Vom neunten bis zum elften Januar sei die größte Kälte gewesen. Weinstöcke ging im starken Nordwind meist verloren. „Selbst viele Menschen sind bei dem Frost umgekommen“, zitiert Brachwitz aus den Chroniken. Auch viel Vieh sei eingegangen.

Gedenkmünze gestiftet

Im Juni des Jahres 1740 war zur Erinnerung an diesen harten Winter sogar eine Gedenkmünze geprägt worden. Laut Eilers sei im Frühjahr dann eine Brustkrankheit ausgebrochen, die auf die außergewöhnliche Kälte zurückgeführt wurde. Die Leute starben unter „Aufspannung der Seiten“ plötzlich dahin.

In ein dickes weißes Kleid gehüllt wurde die Stadt Treuenbrietzen nun mal wieder nach langer Pause ohne Schnee-Winter. So auch in der Vogelgesangstraße. Quelle: Thomas Wachs

Sehr stark, jedoch nicht so anhaltend sei bereits auch die Kälte im Jahr 1709 gewesen. „Damals hat man viele Menschen in Belzig erfroren gefunden, die Vögel fielen tot zur Erde“, heißt es in den von Oskar Brachwitz zitierten Chroniken.

Auch schon 1659 sowie 1684 und 1716 waren so harte Winter, dass Menschen und Tiere erfroren und viele Bäume eingingen. Eine drastische Preissteigerung für Landwirtschaftsprodukte wie Getreide war meist die Folge.

Gut ein halber Meter Schnee

Am schlimmsten sei es gewesen, wenn erst im Frühjahr Frost und Schneetreiben einsetzten, wie es wiederholt vorgekommen sei. „In der Nacht zum 25. Mai 1705 fiel ein großer Schnee bei starkem Sturmwind, welcher besonders an den Bäumen großen Schaden anrichtete“, heißt es in der Darstellung von Oscar Brachwitz in den Treuenbrietzener Nachrichten.

Starker Frost mit Schneefällen sind zudem dokumentiert für Ende März 1770 sowie auch im Jahr darauf. Gut ein halber Meter Schnee sein damals gefallen. Erst Ende April konnten die Bauern mit dem Flügen ihre Felder beginnen.

„So haben unsere Väter schon schlimmere Winter durchmachen müssen“, schreibt Oskar Brachwitz. „Wir aber wissen, dass der Winter 1928/29 ebenso fortleben wird im Gedächtnis der kommenden Generationen“, formuliert der Treuenbrietzener Chronist. Fast 100 Jahre später ruft Rüdiger Lehmann nun die Schilderungen in Erinnerung.

