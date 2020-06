Zeuden

Das alte Wasserwerk in Zeuden soll zum Lebensretter werden. Das haben die Stadtverordneten von Treuenbrietzen auf ihrer letzten Sitzung beschlossen. Unscheinbar ragt das alte Gebäude versteckt hinter einem hohen Zaun und dichtem Gras hervor. Die graue Fassade am Dorfrand in Richtung Lobbese erweckt einen tristen Eindruck und ist doch so wichtig.

Wasserversorgung ist knapp

Künftig sollen hier nämlich die Feuerwehrleute aus Zeuden die zwei großen Zisternen auf dem Gelände nutzen können. Die gemauerten Tanks sind voll mit Wasser, wovon es sonst im Ort nur wenig gibt. „Die Löschwasserversorgung in Zeuden ist knapp“, sagt Ortsvorsteher Stefan Schwabel. Er befürchtet, dass wenn es brennt, kritisch werden könnte.

Anzeige

Unscheinbar ragt das alte Gebäude versteckt hinter einem hohen Zaun und dichtem Gras hervor. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weitere MAZ+ Artikel

Schwabel bemängelt ohnehin den äußerst desolaten Zustand der hiesigen Feuerwehrtechnik. Viele der umliegenden Wehren hätten nicht einmal das nötige Material, um überhaupt schnell und effektiv an Wasser fürs Löschen zu kommen. „Das muss generell etwas unternommen werden“, sagt er. Besonders hier im ländlichen Raum sei in den heißen und trockenen Monaten die Gefahr von Wald- und Flächenbränden besonders hoch.

Betrieb vor fünf Jahren eingestellt

Die nächsten Löschwasserbrunnen gibt es erst in Plügkuff und Lobbese – zu weit weg, um bei einem Brand in Zeuden hilfreich zu sein. Der kleine Teich inmitten des Ortes könne nur bedingt von den Feuerwehrleuten genutzt werden. „Die zusätzliche Wasserversorgung mit den beiden Zisternen ist unglaublich wichtig“, so Schwabel weiter.

Der Wasser- und Abwasser Zweckverband Jüterbog-Fläming hatte den Betrieb des Zeudener Wasserwerks vor fünf Jahren eingestellt – aus wirtschaftlichen Gründen, wie dessen Verbandsvorstehern Jana Schuhmacher gegenüber der MAZ berichtet. Seitdem werde die gesamte Region über ein moderneres Werk in Feldheim versorgt.

1500 Euro für den Anschluss

In Zeuden übrig geblieben sind nur noch die alten Gemäuer. Die Brunnen dafür befanden sich auf einem Privatgrundstück und sind bereits zurückgebaut, ebenso sämtliche Armaturen und Geräte. Allein die zwei rund 100 Kubikmeter großen Erdbehälter stehen noch. Der WAZ Jüterbog-Fläming hatte sie laut Beschluss erst kürzlich noch saniert.

Hinter den alten Gemäuern des ehemaligen Wasserwerks befinden sich noch zwei rund 100 Kubikmeter große Erdbehälter voll mit Wasser. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Feuerwehrleute hätten die Zisternen bereits auf Dichtigkeit geprüft und kein Wasserverlust festgestellt. Jetzt fehle nur noch ein geeigneter Anschluss, damit sie auch leicht an das Wasser kommen. Dafür nimmt die Stadt Treuenbrietzen insgesamt 1500 Euro in die Hand. Kosten für die Übernahme entstanden nicht. Das eine Gebäude könnte sogar als Lagerfläche genutzt werden.

Brunnen wird privat gebohrt

Der Grund und Boden des alten Wasserwerks ist laut Beschluss schon im Besitz der Stadt. Gegenwärtig bohre auch ein privater Eigentümer einen Brunnen im Dorf. Ob die Feuerwehr ihn mitnutzen kann, ist noch nicht geklärt. Sollte das alte Wasserwerk doch nicht benötigt werden, kostet ein Rückbau der Stadt Treuenbrietzen rund 20.000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Marcus J. Pfeiffer