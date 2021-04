Treuenbrietzen

Auf dem Apfelberg in Treuenbrietzen-Süd kann womöglich bald das bisher größte neue Wohngebiet der Stadt entstehen. Für das zuletzt noch umstrittene Projekt der Berliner Immobiliengesellschaft BBF haben die Stadtverordneten am Montagabend den Weg geebnet.

Sie billigten die Aufstellung eines Bebaungsplanes für das Gelände zwischen der Johanniterstraße und der Bahnlinie der RB 33. Auf dem insgesamt gut 62.000 Quadratmeter großen Areal sollen auf zunächst gut 35.000 Quadratmetern bis zu 50 Eigenheime entstehen können. Zudem sind Sondergebiete geplant mit Erholungscharakter. So auch für Grünflächen, Spielplätze und Kleingärten.

Die an der Johanniterstraße liegenden Kleingärten der Kolonie „Am Apfelberg“ müssten umziehen für das Wohnbaugebiet. Quelle: Thomas Wachs

Die Nutzer der bisherigen Gartenkolonie „Am Apfelberg“ müssten freilich ihre angestammten Parzellen, die nun mitten im Plangebiet liegen, aufgeben. Das stieß beim Kleingartenverband bereits auf Kritik. Der Luckenwalder Kreisverband vom Verein der Gartenfreunde (KVG) fürchtet, dass viele der schon über Jahrzehnte dort ackernden Kleingärtner einen mit vielen privaten Kosten verbundenen Umzug nicht mitmachen würden.

Folgekosten sind neues Thema

Zudem stehe das Angebot der Investoren, der Stadt eines der Grundstücke zur Verfügung zu stellen, um dort soziale Einrichtungen wie eine Kindertagesstätte oder ähnliches zu errichten.

Für das Bauvorhaben macht die Stadt den Investoren schon jetzt allerdings eine Zusatzrechnung auf. Denn zu kalkulieren seien Folgekosten, die vor der Stadt zu tragen seien. Etwa für den Ausbau von Straßen und Busanbindungen sowie vor allem für zusätzliche Kindergartenplätze, wenn viele junge Familien zuziehen.

Mangel an Kita-Plätzen wächst

Mit bis zu 100 zusätzlichen Kindern müsse gerechnet werden. Schon jetzt sind aber Kita-Plätze Mangelware in der Stadt. Ein Projekt für eine Übergangslösung sowie einen Neubau ist kürzlich auf den Weg gebracht worden.

So hat Bauamtsleiter Christoph Höhne in seiner Stellungnahme zum B-Plan-Beschluss deutlich gemacht, dass die Entwicklung des großen Wohngebietes durchaus deutlich Auswirkungen auf die Umgebung und den Stadthaushalt hat. „Die Erschließung und zukünftige Nutzung der Fläche wird unter anderem einen erheblichen Verkehrsaufwand nach sich ziehen“, so Höhne.

Straße schon jetzt verschlissen

Die derzeitige Straße „ist verschlissen und kann diesen Verkehr nicht dauerhaft aufnehmen“. Eine Sanierung mindestens mit einer neuen Asphaltschicht, in entsprechender Bauklasse und Breite, sei „zwingend erforderlich“. Gleiches gelte zur Infrastruktur für Fußgänger- und Radfahrer, die bislang fehle in einem Abschnitt.

Höhne rät zum Abschluss von Folgekostenverträgen. „Solche Verträge haben andere Kommunen wie Werder/Havel oder Potsdam bereits gemacht“, erklärte Bürgermeister Michael Knape (parteilos). „Und auch wir haben das einigen Punkten schon praktiziert für das Wohnbauprojekt an der Bahnhofstraße.“

Details noch offen

In welchem Umfang die Kostenbeteiligung geregelt werden könne und wie sich dieses neue Modell rechtssicher gestalten lasse, „muss noch im Detail geprüft werden“, sagte der Bürgermeister vor den Abgeordneten.

Er fürchtet jedoch bereits, dass die Zusatzkosten von den Investoren auf die Grundstückspreise umgelegt werden und diese weiter in die Höhe treiben könnten. Das ist schon jetzt der Fall am Markt.

Bodenpreise explodiert

Während lange Jahre der Quadratmeterpreis je nach Lage im Stadtgebiet bei 35 bis 50 Euro gelegen hatte, explodierte er mit den jüngsten Baugebieten an der Jahnstraße sowie der Bismarkstraße förmlich.

Teilweise mehr als 100 Euro wurden dort von den Investoren, die B-Pläne entwickelt haben, aufgerufen. Die oft auch aus Berlin und anderen Ballungsgebieten zugezogenen Eigenheimbauer zahlten diese im Vergleich zu den Preisen im Berliner Speckgürtel günstigen Summen.

Das Großvorhaben der Investoren von der Firma BBF Projekt GmbH (BBF) mit Hauptsitz in Berlin stößt aber weiterhin auch auf Kritik. Elf Abgeordnete waren dafür, drei dagegen, fünf enthielten sich der Stimme.

Entwicklungsbremse umstritten

Umstritten bleibt noch immer, wie stark die Flächen angerechnete werden auf das Entwicklungspotenzial für Neubauten, dass der Stadt von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg nur begrenzt genehmigt wird. Die Kommune fürchtete zunächst, dass die künftige Entwicklung von Wohnhäusern an anderen Plätzen blockiert werden könnte.

CDU-Fraktionschefin Anja Schmollack, die sich gemeinsam mit der Fraktion TBV/FDP für das große Baugebiet stark macht, geht nach ihren Recherchen in Landesbehörden davon aus, dass lediglich 3,5 des 6,2 Hektar großen Plangebietes auf die Entwicklungsflächen angerechnet werden.

Treuenbrietzen sollte es „jetzt nicht noch einmal versauen“, um viele neue Bürger in die Stadt zu ziehen. „Die zweite Berliner Welle rollt an, da sollten wir dabei sein und unser Potenzial nutzen. Das Zeitfenster ist aber eng“, so Schmollack.

Verfahren muss Details klären

Klar sei inzwischen, „dass nicht das gesamte Plangebiet angerechnete wird“, stellte Bürgermeister Knape klar. „Wie groß die Fläche aber ist, müsse im Detail noch geklärt werden. Es lasse sich nach Ansicht von Bauamtsleiter Höhne erst im Verfahren ermitteln, welches Flächenpotenzial tatsächlich angerechnet werde.

Peter Gronemeier, Fraktionschef von TBV/FDP, sprach sich ebenfalls dafür aus, das neue Wohngebiet nicht zu blockieren. Die Folgekosten sollten aber geregelt werden. „In jedem Fall sollten wir dem starken Bedarf für Zuzug Rechnung tragen.“

„Innenstadt blutet weiter aus“

Kritik gab es von Bündnis 90/Die Grünen: „Zwar ist das Baugebiet nicht grundsätzlich ungeeignet, wie sollten aber auch die Entwicklung der Innenstadt im Auge behalten“, sagte der Abgeordnete Andreas Bruns. Er fürchtet, „dass die Stadt mit neuen Wohngebieten im Grünen ausfranst und die Innenstadt weiter ausblutet“, sagte er in der Sitzung der Stadtverordneten.

SPD-Fraktionschef Mike Fetzer fürchtet ebenfalls wachsende Probleme bei der Infrastruktur. „Wenn dort über 40 neue Häuser entstehen, bringt das schon eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon stark frequentierte Johanniterstraße.“

Von Thomas Wachs