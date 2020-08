Treuenbrietzen

Schneller als zuletzt zu erwarten, ist in Treuenbrietzen jetzt der Weg geöffnet worden zur Ansiedlung eines von vielen Bürgern gewünschten großen Supermarktes mit breitem Angebot. Die Stadtverordneten kippten in ihrer Sitzung am Montagabend ihren Beschluss vom Dezember des vorigen Jahres zu strittigen Punkten des Einzelhandelskonzeptes.

Es galt als Handlungsrichtlinie. Ausgewiesen war darin aus Sicht von Experten klar ein Bedarf für einen sogenannten Vollsortimenter. Dieser sollte laut Konzept jedoch vorrangig in der Altstadt angesiedelt werden. Dort jedoch gebe es aus Sicht der Kritiker und bereitstehender Investoren keine geeigneten Flächen. Ein Bürgerbegehren war erfolgt, das mehr als 1000 Unterstützer fand.

Anzeige

Wahl-Entscheid nicht mehr nötig

Mit der Aufhebung des Beschlusses zum Handelskonzept hinfällig ist nun ein Bürgerentscheid mit Wahlgang. Den hätte es in Konsequenz der erfolgreichen Unterschriftensammlung geben können. Die Stadtverordneten kürzten diesen Weg nun ab, indem sie die Forderungen übernahmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Groß war der Andrang im Februar beim Informationsabend der Bürgerinitiative, die sich für einen großen Supermarkt in Treuenbrietzen stark macht. Quelle: Thomas Wachs

Eingelenkt hatte auch Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Er lieferte eine Ergänzung zum Antrag der Fraktion CDU/Burger. Sie forderte die Aufhebung des Beschlusses für das Einzelhandelskonzept sowie die Aufstellung je eines Bebauungsplans für den Bereich Schlalacher Straße/Berliner Chaussee und für den Bereich der ehemaligen Gärtnerei Gehrke an der Stadtmauer im Ortskern.

Sortimentsliste bleibt Richtschnur

Der Rathauschef schlug vor, von der umstrittenen Ausweisung eines Suchgebietes allein in der Innenstadt Abstand zu nehmen. Als Handlungsrichtlinie für Verwaltung und Abgeordnete verbindlich bleiben soll allerdings die im Konzept ausgewiesene Sortimentsliste für das Stadtgebiet.

Sie zeigt, wo die Stadt schon gut versorgt ist und wo es noch Defizite gibt. Damit würde sich die neue Debatte zur Ansiedlung neuer Märkte nun wohl auf Vollsortimenter konzentrieren. Denn mit drei Discountern sei die Stadt schon ausreichend versorgt, sagen die Experten.

Bürgerbegehren laut Kreis unzulässig

Der Rathauschef verwies jedoch darauf, dass das Bürgerbegehren aus Sicht der Kommunalaufsicht beim Landkreis aus drei Formfehlern heraus noch gar nicht zulässig sei. „Freilich sind das Spitzfindigkeiten, die juristisch angreifbar wären“, so Knape. „Das würde die Entscheidungen zum Handelsthema in die eine wie die andere Richtung aber nur weiter verzögern. Darum ist der Kompromiss gut“, so Knape. Immerhin wäre am Ende ein positiver Ausgang eines Bürgerentscheides wahrscheinlich.

Mit dem Beschluss vom Montag muss die Ansiedlung von Supermärkten künftig jeweils über übliche Bauanträge erfolgen und von den Behörden beim Landkreis sowie der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg geprüft werden. „Jetzt können also alle Anträge stellen und es geht nicht mehr um die Frage, was wir wollen, sondern darum, was genehmigungsfähig ist“, sagte Knape.

Das Areal um die ehemalige Gärtnerei an der Stadtmauer in Treuenbrietzen soll nun für Wohnen und Handel entwickelt werden. Quelle: Thomas Wachs

Was die Entwicklung einer Fläche um die ehemalige Gärtnerei Gehrke angeht, legte die Fraktion TBV nun einen neuen Antrag vor. Das Gebiet mit zwei privaten Arealen sowie Grundstücken der Stadt soll nicht mehr für einen großen Supermarkt geprüft werden. Vielmehr soll es über einen Bebauungsplan entwickelt werden zur Mischnutzung für Wohnen, Handel und Dienstleistungen. „Neben neuen Häusern wären dort kleinere Geschäfte wie eine Gärtnerei, ein Baumarkt oder eine Seniorenbetreuung denkbar“, erklärt der Bürgermeister.

Abgeordnete sieht Verzögerungstaktik

Mindestens zwei Handelsketten drängen bereits in die Stadt. Edeka möchte an der Berliner Chaussee einen Vollsortimenter bauen, während Lidl an der Bahnhofstraße einen Discounter plant. Zumindest die Planungsgesellschaft VLP, die für die Handelsgenossenschaft Edeka Projekte entwickelt, habe bereits einen Bauantrag gestellt.

Paul Fieseler von der Edeka-Genossenschaft hat für die Berliner Chausee schon einen Bauplan. Quelle: Thomas Wachs

Anja Schmollack, Chefin der CDU-Fraktion, warf dem Rathaus und der Bauverwaltung dazu eine Verzögerungstaktik vor. Die Anträge der VLP seien „damals wie heute noch nicht auf die Tagesordnungen des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung gesetzt worden.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs