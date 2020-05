Keine Feste, keine Schausteller: Familie Bleifuß bangt um ihre Existenz

Klausdorf

Langsam wird es eng. Die letzten Einnahmen wurden während der Weihnachtsmärkte im Dezember in die Kassen gespült, seitdem herrscht Stillstand. „Irgendwann ist Schluss mit dem Geld“, sagt Christina Bleifuß. Sie ist den Tränen nah.

Die Klausdorferin und ihr Mann, Egon Bleifuß, sind Schausteller in dritter Generation. Gemeinsam führen sie den Familienbetrieb, der 1956 gegründet wurde. Unterstützung bekommt das Ehepaar nach wie vor von seinen Vorgängern Ortwin und Christel Bleifuß. „Die Männer sind bei uns für die Praxis zuständig, wir Frauen für die Theorie“, sagt die 78-Jährige. „Meine Schwiegertochter macht das ganz toll.“

Kassen bleiben leer

Normalerweise wäre die Familie jetzt schon mitten in der Saison und mit ihren Buden und Fahrgeschäften auf Tour durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Aber wegen Corona ist auch bei den Schaustellern nichts normal in diesem Jahr.

„Wir wurden überrannt, plötzlich fiel alles weg“, sagt Christina Bleifuß. „Und dann steht man zum 1. April mit leeren Kassen da. Mit der Regel, dass alle Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagt sind, fiel jegliche noch verbleibende Zuversicht in sich zusammen.“

Auch ein solcher Autoscooter gehört zu den Fahrgeschäften, mit denen Familie Bleifuß auf Volksfeste fährt. Quelle: Christel Köster

Ein weiterer Einschlag unter den Nachrichtenmeldungen der vergangenen Wochen sei die Absage des Münchner Oktoberfestes gewesen. „Danach haben auch hier die Veranstalter angerufen und Feste für September und Oktober vorsorglich abgesagt“, erzählt Christina Bleifuß.

Sie hat ihren Kalender vor sich auf dem Tisch liegen, geht mit dem Finger die Monate durch und zeigt, wie das Jahr eigentlich aussehen sollte. Da sind eine Osterkirmes in Luckenwalde und ein Frühlingsfest in Königs Wusterhausen eingetragen. Auch das Beelitzer Spargelfest ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Tourplan.

Dieser wird bereits im Januar für die ganze Saison erstellt, die in der Regel Ostern beginnt. „Ab 4. Januar rotieren hier die Telefone und wir überlegen, für welche Plätze wir uns bewerben“, schildert die Unternehmerin. „Dann wird Nägel mit Köpfen gemacht – 95 Prozent der Termin kommen Anfang des Jahres unter Dach und Fach.“

Bis Ende Oktober sei die Familie unterwegs, schließlich würden noch die Weihnachtsmärkte folgen. „Die Kosten für Januar bis März müssen in der Saison vorher rausgearbeitet werden, deshalb stehen wir jetzt sehr unter Druck.“

Ein Bild aus besseren Tagen: Christina Bleifuß während eines Weihnachtsmarktes in ihrer Bude „Der süße Zauber“. Quelle: Uwe Klemens

Die Weihnachtsmärkte seien nun noch die große Hoffnung, um den Schaden minimieren zu können. „Von verdienen kann in diesem Jahr nicht die Rede sein. Es geht nur darum, den Betrieb zu erhalten und die Kosten zu verringern“, macht Christina Bleifuß deutlich.

Regelmäßig verfolgen sie und ihre Familie die Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und des Deutschen Schaustellerverbandes. Auch die Soforthilfe des Landes Brandenburg für Soloselbstständige haben sie beantragt und im Mai bekommen. Für die angedachten drei Monate reiche das Geld aber nicht.

Die Familie will kämpfen

Zusätzlich laufe die Antragsstellung für die Grundsicherung mit Hartz 4. „Das zieht sich und ist nicht so einfach, wie es dargestellt wird“, sagt Christina Bleifuß. „Es ist Wahnsinn, was alles eingereicht werden muss, ein wahrer Papierkrieg.“

Die Familie will kämpfen und das Beste aus der Situation machen. So würden sie die Zeit zum Beispiel für kleinere Reparaturen am Haus nutzen. „Es ist gut, dass wir Schausteller Allroundtalente sind – mein Mann macht alles selbst“, erzählt die Klausdorferin.

An eine mögliche Insolvenz wolle sie nicht denken. „Wir hoffen, dass wir es ohne schaffen. Vorher würden wir zu Bank gehen und einen Kredit aufnehmen“, sagt Bleifuß. „Wir führen die Firma da durch.“

Denn eins ist für sie, ihren Mann und ihre Schwiegereltern klar: „Wenn jemand Schausteller ist, dann ist er sein Leben lang Schausteller.“ Daran ändert auch Corona nichts.

Von Josephine Mühln