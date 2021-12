Mittelmark - Weihnachtsbummel in Treuenbrietzen: Am Freitag wird bis in die Nacht geshoppt

Weihnachtsgeschenke können in Treuenbrietzen am Freitag auch nach Ladenschluss gekauft werden. Geschäftsleute laden zum Weihnachtsbummel ein. Es gibt Überraschungen.