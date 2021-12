Weihnachtsmänner rollen in Rietz mit dem Traktor an

Zum zweiten Advent sind in Rietz Geschenke mit dem Traktor angerollt. Die beiden Ortsbeiräte bedenken alle Senioren sowie einige Kinder im Dorf bei ihrer zünftigen Weihnachtsmann-Tour.

