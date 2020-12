Treuenbrietzen

Ich arbeite als Hygienefachkraft am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Im Jahr 2003 habe ich meine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und 2019 die Weiterbildung zur Hygienefachkraft.

Hätte mir im vorigen Jahr jemand gesagt, dass ich es nach meiner Weiterbildung einmal mit einem neuartigen Virus zu tun bekomme, ich hätte ihn belächelt. Viren belehren mich nun eines Besseren, da sie sehr anpassungsfähig sind und auch schnell in der Lage sind, zu mutieren.

In meinem Arbeitsalltag muss auch ich im Moment schnell auf neue Situationen reagieren können angesichts der Corona-Pandemie. Immer wieder neue Vorgaben vom Robert-Koch-Institut, fast täglich neue Informationen von der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg und es müssen fix andere Strukturen für bestimmte Abläufe im Krankenhaus geschaffen werden. Dies ist aber nicht nur für mich eine Herausforderung.

Höchster Respekt für Arbeit an Patienten

Alle Berufsgruppen bei uns im Krankenhaus sind eng im Kontakt miteinander, aufmerksam, wissbegierig, informationsbedürftig und manchmal kritisch. Allen Berufsgruppen, die am Patienten arbeiten, möchte ich meinen höchsten Respekt aussprechen. Zum einen professionell und empathisch zu sein für die Ängste anderer und zum anderen selbst mit eigenen Ängsten konfrontiert zu werden, ob man selbst erkranken könnte – das ist ein Kampf, den jeder gerade ausficht.

Hier im Team der Krankenhaus-Hygiene sind wir zu dritt und haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Meldungen ans Gesundheitsamt sind vorzunehmen, Kontaktpersonen zu ermitteln, Mitarbeiter zusätzlich zu schulen. Abläufe – zum Beispiel für Screenings oder Hygienerichtlinien – werden geschrieben und nach einer Woche schon wieder über Bord geworfen, da sich irgendeine gesetzliche Grundlage geändert hat.

Dann fängt man wieder von vorne an. Sondersitzungen werden einberufen, an denen wir teilnehmen und von denen wir vorher schon wissen, dass es nach dieser Sitzung im gesamten Haus heiß her gehen könnte.

Telefon klingelt im Minutentakt

Was ich auch noch am Feierabend zu Hause höre, ist das Klingeln meines Telefons. Wir bekommen teilweise im Minutentakt Nachfragen zu hausinternen Abläufen, Standards oder Verfahren, zu Situationen in der Häuslichkeit aber auch zur Urlaubsplanung von Kollegen. Letzteres lässt mich dann ein wenig schmunzeln.

Zum Teil arbeiten alle drei Hygienefachkräfte gleichzeitig an einem Fall, damit Meldefristen eingehalten werden. Unsere sonstigen Routineaufgaben, wie Begehungen der Abteilungen und Bereiche, indes sind im Moment aus zeitlichen Gründen fast nicht möglich. Ich weiß aber schmunzelnd, dass die Kollegen darüber nicht unbedingt erbost sind.

In der ersten und nun auch der zweiten Corona-Welle haben wir Rufbereitschaften an den Wochenenden eingerichtet. Wenn man dann an der Reihe ist, hat man unterm Strich zwölf Tage durchgehend mit Corona zu tun. Das zerrt schon deutlich an den Nerven und lässt mich in letzter Zeit auch schlechter schlafen.

Schutzkleidung war anfangs knapp

Um unsere Mitarbeitenden vor Ansteckungen zu schützen, gibt es aktuell ausreichend persönliche Schutzausrüstung, auch wenn es zeitweise sehr knapp wurde. Die Beschaffung war gerade in der ersten Welle schwierig und teuer.

Im Klinikalltag merken wir, dass nicht ausschließlich ältere Menschen mit diversen Vorerkrankungen betroffen sein können von einem schweren Verlauf einer COVID 19-Erkrankung. Auch jüngere Menschen erkranken zunehmend. Und die Spätfolgen sind noch lange nicht alle absehbar. Es ist möglich, dass bei Geruchs- oder Geschmacksverlust diese Sinne nicht wieder erlangt werden. Wer will diese Sinne schon für immer verlieren?

Deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen rücksichtsvoll zueinander sind, Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und Abstand halten.

Von Melanie Brachwitz