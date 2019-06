Treuenbrietzen

„Midsommar“ lautet der Titel der Kunstausstellung, mit der sich das Johanniter-Krankenhaus in die 25. Sabinchenfestwoche einbringt. Präsentiert wird Vedic Art. So heißt das Schaffensfeld von Heike Kirsch. Seit 2015 hat sie sich nebenberuflich intensiv dieser intuitiven Art der Malerei verschrieben.

Diese Kunstform hat ihre Wurzeln in der indischen Veda-Philosophie. Struktur entsteht während des abstrakten Malens, Experimentieren mit oft mehrschichtigen Farbaufträgen durch alles, was die Küchenschubladen hergeben: Zuckergusspinsel, Buttermesser, Gabeln, Küchenkrepp, Siebe, Schwämme – der Phantasie ist kein Ende gesetzt. Einige Werke sind inzwischen sogar zu Titelmotiven auf Buchumschlägen geworden.

Farbenfroh sind die Werke von Heike Kirsch. Quelle: Privat

Vor 20 Jahren ist Heike Kirsch von der ostdeutschen an die schwedische Ostseeküste ausgewandert. Zum ersten Mal zeigt sie nun ihre Bilder in Deutschland. Die Verniassage findet am Dienstag, 18 Uhr, in der Einrichtung statt.

Dann wird auch die krankenhauseigene Kunstsammlung, die in den vergangenen Jahren durch Dauerleihgaben der Aussteller entstanden ist, vorgestellt.

Von René Gaffron