Marzahna

Die Reihe von Einbrüchen in Unternehmen nimmt offenbar kein Ende. Unbekannte haben die seit Sonnabend herrschende Ruhe zu Pfingsten genutzt und sind in einen Betrieb in Marzahna eingedrungen.

Am Montagabend hatten Mitarbeiter das Malheur bereits festgestellt und gemeldet. Die Täter hatten den Zaun überwunden und sich Zutritt zum Grundstück verschafft. Anschließend brachen sie in die Werkhallen ein und durchsuchten diese nach wertvollen Gegenständen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden eine Vielzahl an Werkzeugen sowie Buntmetall entwendet. „Die vorbehaltliche Schadenssumme umfasst wohl einen fünfstelligen Wert im niedrigen Bereich“, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Brandenburg.

Spurensicherung am Dienstag

Die Beamten haben den Tatort dokumentiert. Die Spurensicherung ist für Dienstag vorgesehen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen wären dafür hilfreich.

Schon seit Jahresbeginn läuft eine Serie von Einbrüchen, in deren Folge zahlreiche Handwerker den Verlust ihrer teils wertvollen Ausstattung beklagen und in der Folge vorübergehend nicht arbeitsfähig sind.

Polizei Brandenburg/Havel 03381 / 5600

Von René Gaffron