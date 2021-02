Treuenbrietzen

Schreck am Morgen für den Besitzer eines Kleintransporters in Treuenbrietzen: Auf noch unbekannte Weise müssen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den Wagen eingebrochen sein. Der Peugeot war auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße abgestellt.

Aus dem Auto wurden diverse Werkzeuge einer Firma für Landtechnik entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von René Gaffron