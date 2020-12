Treuenbrietzen

Jetzt im Dezember tut es noch mal besonders weh. In Treuenbrietzen hätte Veranstaltungsmanagerin Christina Bunzel nun wieder ihre alljährliche Aktion „Dezemberhafte Schauplätzchen“ auf die Beine gestellt. Die geselligen Treffen an verwunschenen, spannenden und immer wieder neuen Orten im Stadtgebiet bei Glühwein und Leckereien waren zur beliebten Advents-Tradition für viele Treuenbrietzener geworden.

Corona-Pandemie lässt Pläne platzen

Doch die Corona-Pandemie macht einen Strich nicht nur durch diese Rechnung. Kontakte sind tabu, Kulturstätten geschlossen. Die Kreativität bleibt auf der Strecke. Ausfallen müssen dieses Jahr so auch die Termine für die von Christina Bunzel organisierte Reihe „Konzert im Dezember“.

Anzeige

Auf der Bühne im meist voll besetzten Kino „Kammerspiele“ gestanden hätte dann auch wieder ihr Lebenspartner Marcel Wricke mit Musiker-Kollegen. Bunzel und Wricke leben beide als Selbstständige von Kulturprojekten. Der aktuelle Lockdown trifft ihre kleine Familie heftig.

Musiker in diversen Band-Projekten

Denn auch für Marcel Wricke, der neben seinem eigentlichen Beruf als Grafikdesigner in den jüngsten Jahren vor allem als Musiker in diversen Band-Projekten und als Gitarrenlehrer an der Musikschule sein Brötchen verdient hat, geht wenig aktuell. „Ich nehme zwar trotzdem jeden Tag die Gitarre in die Hand – ohne Musik geht es halt nicht für mich“, erzählt der Treuenbrietzener. „Doch ist es schon etwas anderes, ob man für einen Auftritt probt und mit Kollegen neue Sachen entwickelt oder nur so für sich dahin spielt“, sagt der Musiker.

Marcel Wricke aus Treuenbrietzen steht mit verschiedenen Bandprojekten am liebsten auf der Bühne. Quelle: Thomas Wachs

Anders als während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr, als auch Musikschulen schließen mussten, „dürfen wir wenigstens dort jetzt noch arbeiten“, so Wricke. „Die Lust am Spielen kann mir aber auch Corona nicht nehmen.“ Genutzt hat er die Zeit ohne Auftritte dennoch etwas kreativ. Im Studio wurden Songs für sein Soloprojekt eingespielt,die nun auf eine Schallplatte in Vinyl gepresst werden sollen.

Doch Auftritte sind dieses Jahr die Ausnahme. Lediglich eine Folge der Reihe „Tapetentakte“ mit Konzerten an verlassenen Orten im Stadtgebiet wie der gut besuchten alten Kläranlage waren im Sommer noch mal ein Lichtblick in der sonst so kulturlosen Corona-Zeit dieses besonderen Jahres. „Auch zwei Hochzeiten konnte ich wenigstens noch organisieren und die Jugendweihen haben wir in der Zeit der Lockerungen zum Glück noch erstmals open air über die Bühne gebracht“, erzählt Christina Bunzel.

Viele Projekte sichern Lebensunterhalt

Viele kleine Termine und Projekte sichern der 45-Jährigen sonst ihren Lebensunterhalt als Selbstständige. „Zum Glück habe ich wenigstens noch ab und an den stundenweisen Job im Werbebüro, der noch läuft“, sagt Christina Bunzel.

Schwer sind die Zeiten für die beiden Freiberufler. Nicht nur Krankenkasse und die Rate für das Auto wollen bezahlt sein. Zwar gab es nach anfänglichen Schwierigkeiten, Verwirrungen im ungewohnten Dschungel der Förderprogramme und abgelehnten Anträgen auch für sie dann mal einen kleinen finanziellen Zuschuss als Überbrückungshilfe.

Viele Einnahmen fehlen

Doch fehlen die meisten der sonst erzielten Einnahmen. „Aber wie wollen nicht jammern“, sagt Wricke. Schnell geholfen habe wenigstens die Gema. Sie habe für Songschreiber die Jahreszahlung vorgezogen und setze sich stark für die Künstler ein.

Sonst war der Musiker fast jedes Wochenende unterwegs. Fünf bis sechs Auftritte im Monat mit der Excelsis-Rockband, als Duo „Dings & Bums“ mit Thomas Nehrkorn oder mit Thomas Rottenbücher sowie auch solo gehörten zum Kreativprogramm. „Fast 40 Termine sind dieses Jahr insgesamt ersatzlos weggebrochen“, erzählt Wricke. „Rumhängen und nichts tun, das ist der Tod für Künstler und Kreative“, sagt der 43-Jährige.

Spannungen in der Partnerschaft

Das schüre auch schon mal Spannungen in der Partnerschaft, bekennen die beiden. Denn vor allem bleibe die Ungewissheit groß, „wie das alles weitergehen soll und was das wirtschaftlich für unsere Familie bedeutet“, sagt Christina Bunzel. Nur schwer erklären könne sie der gemeinsamen Tochter, warum die Eltern gerade nicht wie gewohnt arbeiten gehen können und „warum sie wochenlang nicht in den Kindergarten gehen konnte, weil unsere Berufe nicht systemrelevant sind“, sagt die 45-Jährige.

Schon im März und April war es dem Paar nahe gegangen, „als klar wurde, was uns allen weggenommen wird“ durch die Corona-Auflagen. „Es ist keiner Schuld daran, aber es ist schwer zu begreifen, dass wir das, wofür unser Herz schlägt, gerade nicht machen dürfen nun schon so lange, wir aber dem Verstand folgen müssen“, sagt Christina Bunzel.

Christina Bunzel (li.) organisiert alljährlich die Festakte zur Jugendweihe in Treuenbrietzen. Meist gemeinsam mit Christiane Pusch sowie Eltern. Quelle: Stefan Specht

„Auch wenn es schwierig ist derzeit, anderen geht es schlechter als uns“, sagt Marcel Wricke trotz der Sorgen. „Wenn ich nur an die Bühnentechniker denke, die können seit Monaten absolut gar nichts tun. Sie sitzen wie im Gefängnis. Da hängen Existenzen dran“, sagt der Musiker.

Mehr Wertschätzung für Kultur

„Wenigstens habe ich in der Zeit nun etwas gespürt, dass viele die Arbeit und die Leistungen der Kulturbranche nun mehr wertschätzen“, erklärt Christina Bunzel. Ihr Partner plädiert dafür, die Branche nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Es ist so viel Geld da in der Welt, das nun solidarischer verteilt werden müsste, wenn ich nur an die fetten Gewinne von Online-Händlern oder Supermärkten denke, die durch den Corona-Lockdown dick verdienen“.

Wricke selbst kann sich vorstellen, Konzerte für Spaziergänger anzubieten: „Dann setzen wir uns in einen Park oder an eine Wiese und jeder, der beim Sonntagsspaziergang vorbei läuft, kann wenigstens so etwas Kultur genießen und etwas spenden für Leute, denen es schlechter geht als uns derzeit.“

Von Thomas Wachs