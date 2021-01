Wie die Stadt Treuenbrietzen ihren Internetaufritt preiswert aufgemöbelt hat     

Treuenbrietzen

Gut ein Dreivierteljahr hat sie auf sich warten lassen. Jetzt aber ist sie online, die nagelneue Internetseite der Stadtverwaltung Treuenbrietzen. „Wir hoffen, dass wir mit der Modernisierung nun wieder zeitgemäßer und nutzerfreundlicher sind“, sagt Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Er und Projekt-Koordinatorin Franziska Brocksch aus dem Rathausteam rufen trotzdem die Bürger und Internetnutzer noch dazu auf, an der Verbesserung der offiziellen Homepage mitzuwirken. Bis Ende März soll es einen Testlauf geben. Hinweise und Wünsche könnten da noch eingearbeitet werden. Auch werden noch Fotos gesucht von Bürgern, mit denen sie die Seite wechselnd mitgestalten können.

Anzeige

Die neue Internetseite der Stadt Treuenbrietzen ist nun online. Quelle: Thomas Wachs

Weil die Kommune knapp bei Kasse ist, „wollten und konnten wir uns eine komplett professionelle Lösung einer Agentur nicht leisten“, erklärt der Rathauschef. Also lief das Projekt über den Förderverein für Regionale Entwicklung mit Sitz in Potsdam. Auszubildende für Web-Design wirkten im Rahmen ihrer Ausbildung daran mit.

Mehr Beschäftigte haben Zugriff

Vorteil des neuen Internetauftrittes sei es, dass nun mehrere Beschäftigte der einzelnen Fachämter die Inhalte der Seiten bearbeiten können. „Bisher war das immer nur über Administrator Matthias Gundlach möglich“, erklärt der Bürgermeister.

Nötig war die Modernisierung auch, um die Seiten an neue Gesetze zum Datenschutz und andere Vorgaben anzupassen. So musste unter anderem viel Kartenmaterial, das bisher in Beschlussvorlagen und anderen Dokumenten mit online gestellt war, wieder herausgenommen und überarbeitet werden. Für Fotos von Personen sind nun Einverständniserklärungen nötig.

Zuarbeit von Vereinen fehlt zum Teil

„Wir wären dankbar, wenn auch die Vereine, die das noch nicht getan haben, ihre Zuarbeiten diesbezüglich noch übermitteln würden, damit wir das breite Spektrum der Stadt wieder abbilden können“, so Knape.

Auch die vor fünf Jahren von Martin Löw von der Touristik-Informationssysteme GmbH am Rathaus Treuenbrietzen aufgebaute interaktive Informationstafel soll nun stärker mit der neuen Internetseite der Stadt verknüpft werde. Quelle: Thomas Wachs

Überarbeitet werden sollen auch die Hinweise auf Unternehmen und Institutionen der Stadt. Zudem werde das interaktive Informations-Terminal neben dem Rathaus noch mit neuen Funktionen stärker mit der Nutzung der neuen Internetseite verknüpft. „Das dauert noch gut zehn Tage, dann kann man auch dort surfen wie auf einem Handy“, erklärt der Bürgermeister.

Etwas mehr Service für Bürger

Ziel der Verwaltung sei es, künftig auf der Internetseite für den Bürgerservice auch mehr Formulare bereitzustellen, die direkt online auszufüllen sind. Das sehe auch eine Zielvereinbarung mit den Beschäftigten vor, um diese zu entlasten.

Für die stärkere Umrüstung auf eine weitergehend elektronische Verwaltung fehlten der Stadt jedoch aktuell die finanziellen Grundlagen. „Es gibt dafür zwar viele Fördertöpfe, aber uns fehlen dafür die Eigenanteile, die immer nötig sind“, erläutert der Verwaltungschef.

Von Thomas Wachs