Wenn die Hebamme auch zur Sozialarbeiterin wird

Wie so viele Freiberufler in der Corona-Krise hat auch Claudia Wichmann aufreibende Wochen hinter sich. Die Hebamme aus Treuenbrietzen treiben nicht nur große Sorgen um zur wirtschaftlichen Zukunft ihrer eigenen Praxis. Auch die Situation vieler junger Eltern sorgt sie immer mehr.

Entsprechend hofft sie, dass ab Montag mit den nun auf Landesebene beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln auch mehr ihrer „körpernahen Dienstleistungen“ wieder möglich sind. „Genaue Informationen habe ich aber noch nicht“, sagt die Hebamme.

„Es müssen endlich wieder mehr Einnahmen erarbeitet werden können. Diesen Monat kann ich die Gehälter für meine zwei Helferinnen im Büro und zur Reinigung gerade noch zahlen, dann wird es aber enger“, bekennt die Alleinunternehmerin. Dann müsse sie über Kurzarbeit für die beiden Angestellten nachdenken.

Erfahrungsaustausch nicht möglich

Seit Mitte März konnte die Hebamme keine Kurse anbieten mit mehreren Personen. Treffs zum Austausch für Schwangere und werdende Väter waren nicht möglich. „Nur Hausbesuche und Paarberatung konnte ich anbieten“, sagt Wichmann. Mehr als 1000 Euro pro Monat fehlen ihr somit aktuell beim Einkommen.

„Ich bekomme ja nur Geld, wenn ich arbeite“, sagt die 60-Jährige. Doch die Ausgaben laufen weiter für die Praxis, die erst seit September vorigen Jahres im eigenen Haus neu eingerichtet wurde. Ein am 4. April bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellter Antrag auf eine finanzielle Unterstützung sei bis heute nicht bearbeitet worden.

Sorgen wachsen von Tag zu Tag

Die finanziellen Sorgen der Unternehmerin wachsen von Tag zu Tag. Doch wenigstens einige Anwendungen mit Körperkontakt könnten ab Montag endlich wieder möglich sein. Diese waren mit Akupunktur und Reiki – einem Naturheilverfahren zur Stärkung der Selbstheilungskräfte – eine wesentlich Säule der auch auf Naturheilkunde ausgerichteten Praxis.

„Zudem fehlen aktuell Mieteinnahmen, weil ich meine Räume zum Beispiel auch für Yoga-Kurse vermietet hatte“, erzählt Claudia Wichmann. „All das dient eigentlich der Gesundheitsvorsorge, die doch hätte stattfinden können unter Einhaltung von Abstandsregeln“, sagt die Treuenbrietzenerin. „Doch dann wurden auch die gesunden Menschen isoliert und nicht nur die Kranken“, so Wichmann.

Direkter Kontakt fehlt

„Auch für die werdenden Eltern sind die strikten Kontaktsperren der zurückliegenden Wochen ein großes Problem“, erzählt die Hebamme aus ihren täglichen Erfahrungen während der Corona-Isolation. „Jedes Leben braucht einen guten Anfang und dafür ist der persönliche Kontakt so wichtig“, sagt die 60-Jährige. Allein am Telefon oder mit Video-Kontakt sei dies nicht zu kompensieren.

Herausforderung in Corona-Zeiten: Die Betreuung von Schwangeren ist ohne Körperkontakt kaum möglich. Quelle: dpa

Entsprechend groß war die Dankbarkeit, die der Hebamme bei ihren Hausbesuchen entgegen gebracht worden ist. „Oft war ich ja der einzige Kontakt nach außen.“ Über ihre eigentliche Aufgabe hinaus sei sie so auch „fast zur Sozialarbeiterin und manchmal auch zur Paartherapeutin“ geworden.

Immer akutere Probleme

„Die Probleme in einigen Familien wurden immer akuter, je länger die Beschränkungen anhielten, und die Hausbesuche für mich nun immer länger“, berichtet die Hebamme. Sie ist rund um Treuenbrietzen bis hinüber nach Borkheide und Borkwalde sowie in die andere Richtung bis hinein in den Kreis Teltow-Fläming viel unterwegs zu Schwangeren sowie für die Nachsorge nach Geburten. „Bei einer Familie kamen zu den zwei Kindern nun Zwillinge dazu“, erzählt die Hebamme.

Soziale Kontakte zum Erfahrungsaustausch unter Müttern und Eltern insgesamt seien unentbehrlich. „Oft sind die Treffs in unseren Gruppen für die Mütter auch eine willkommene Abwechselung vom Alltag daheim“, sagt die Hebamme. Sie versteht sich als Familienberaterin.

Höchste Zeit für Entspannung

Daher hofft sie dringend, dass über die neuen Möglichkeiten für einige medizinische Anwendungen ab Montag hinaus, bald auch wieder Gruppentreffen mit bis zu zehn Personen möglich sind. „Alle sind derzeit so in einer ständigen Grundanspannung. Es wird höchste Zeit, dass es mal wieder Entspannung gibt“, hofft Hebamme Claudia Wichmann.

