Lühsdorf

Der Verein „Wir in Lühsdorf“ wurde vom Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg ausgezeichnet und mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro bedacht. Der Förderkreis zeichnete bereits zum 17. Mal Vereine und Initiativen aus, die sich für den Erhalt, die Instandsetzung und die angemessene Nutzung von Kirchengebäuden engagieren.

Die feierliche Preisverleihung fand am Freitagnachmittag in der Dorfkirche Blankenfelde ( Teltow-Fläming) statt. Insgesamt sind drei neu gegründete Kirchenfördervereine ausgezeichnet worden.

Der Verein sei ausgewählt worden, weil er eine so gute Zielsetzung und Struktur aufgezeigt habe, wie Lühsdorfs Ortsvorsteher Helmut Herbert für den Vorstand von „Wir in Lühsdorf“ in einer Mitteilung berichtet.

Der Förderkreis hat sich 2018 gegründet – vor allem aus der Notwendigkeit zur Unterstützung der Kirchensanierung heraus. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für die Bauarbeiten.

Von MAZ