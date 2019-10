Wo Senioren die größten Probleme sehen

Treuenbrietzen

Viel Redebedarf haben Senioren in Treuenbrietzen, was ihre Belange in der Stadt angeht. Zumindest war die Resonanz groß auf eine Einladung des Rathauses. Gut 45 Männer und Frauen im Rentenalter kamen zu einem ersten Workshop in der Aula der Gesamtschule zusammen. Ihr Ziel ist es, weitere Schritte zum Aufbau eines eigenen Leitbildes für die Seniorenarbeit in der Stadt zu beraten.

Dieses hätte Pilotfunktion. Denn es wäre das erste seiner Art im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Es soll möglichst bis zum Ende des nächsten Jahres fertig sein als ein Baustein innerhalb des großen Leitbildes. Das verfolgt die Kommune bereits seit dem Beschluss im Jahr 2011.

Senioren werden immer mehr

Immerhin steigt der Anteil von Senioren unter den heute rund 7500 Einwohnern immer weiter an. Gab es im Jahr 2016 noch 1994 Bürger im Alter ab 65 Jahren, gehen Prognosen für 2020 von circa 2100 und für 2030 bereits von 2480 Bewohnern in dieser Altersgruppe aus.

„Wir können das Thema also nicht ignorieren und müssen uns den wachsenden Herausforderungen für die Zukunft stellen“, sagt Ronny Kummer, der Fachbereichsleiter Soziale Arbeit in der Stadtverwaltung. Dort ist jetzt eine Steuerungsgruppe zur Thematik angesiedelt, die auch weitere Treffen koordiniert.

Vernetzt mit Experten in Region

„Dabei ist uns auch eine Vernetzung mit bestehenden Strukturen und Akteuren im Kreisgebiet wichtig“, sagt Kummer. Unterstützung gibt es bereits von Anja Koch vom Pflegestützpunkt des Kreises in Werder/ Havel, von Anke Polkowski, der Koordinatorin für Selbstshilfegruppen in der Region, sowie von Martina Alband, Koordinatorin für Alter und Pflege des Landkreises. Dieser unterstützt über das Projekt „Aktiv im Alter“.

Ein zweites Arbeitstreffen ist bereits für den 15. November geplant. Dann kommen Fachleute wie Ärzte, Pflegekräfte und weitere Akteure des Sozialbereiches zusammen im Gemeinschaftshaus in Rietz, um gemeinsame Konzepte zu beraten.

100 „Zufallsbürger“ angeschrieben

Für die Mitarbeit am Seniorenleitbild sind auch 100 Einwohner angeschrieben worden, die über die Methoden zur Bürgerbeteiligung nach einem Zufallsprinzip ausgewählt worden waren“, erklärt Ronny Kummer. „Der Rücklauf war gut. Jetzt kommt es darauf an, dass die Akteure der ersten Runde auch bei der Stange bleiben“, sagt der Koordinator.

Auch Anke Polkowski (li.), die Koordinatorin für Selbstshilfegruppen im Landkreis, unterstützt in Treuenbrietzen die Arbeit an einem Leitbild für Senioren. Quelle: privat

Wichtig sei es der Stadt, „dass wir nicht etwas vorgeben, sondern gemeinsam mit den Bürgern Themen und Lösungen entwickeln“, so Kummer. Konzentrieren wollen sich die Akteure für die Arbeit am Senioren-Leitbild jetzt auf fünf Kernthemen. Diese sind aus den bisherigen Treffen sowie weiteren Aktivitäten zu mehr Bürgerbeteiligung – wie dem Markt der Ideen – hervorgegangen.

Fünf Kernthemen im Fokus

Großer Bedarf zeichne sich ab, für die Beratung zu allgemeinen Leistungen, Strukturen und Ansprechpartnern wie zur Pflege oder auch bei Rentenfragen. Die medizinische Versorgung allgemein sei ein weiterer wichtiger Aspekt. Ebenso die Wohnsituation für Senioren. „Gerade in den Ortsteilen gibt es Herausforderungen, wenn Alleinstehende oft noch viel zu große Höfe bewohnen“, sagt Ronny Kummer. Modelle für Wohngemeinschaften mehrerer Generationen könnten entwickelt werden.

Eng verknüpft nicht nur mit dem Leben auf dem Dorfe seien zudem Herausforderungen in Fragen der Mobilität und Einkaufsmöglichkeiten als weitere Kernthemen für das Seniorenleitbild.

Kümmerer statt eigener Beirat

Diskutiert worden war bei der ersten Beratungen auch über die Notwendigkeit eines Seniorenbeirates. „Aus meinen Erfahrungen mit dem mal mehr und mal weniger aktiven Jugendparlament in der Stadt ist es jedoch wichtiger als ein eigenes Gremium, dass es überhaupt engagierte Akteure gibt, die sich für eine Sache stark machen“, erklärt Ronny Kummer: „Wir brauchen Kümmerer, aber nicht unbedingt einen eigenen Beirat.“

