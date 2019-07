Treuenbrietzen

Die Ortsgruppe Treuenbrietzen des Hundesportvereins veranstaltet am Sonntag ihre nächste Zuchtschau für Deutsche Schäferhunde. Zwischen 9 und 15 Uhr werden auf dem Vereinsgelände am Hellberg diverse Hunde in verschiedenen Klassen vorgeführt und von Experten bewertet. Besucher sind dazu willkommen.

Es werden Deutsche Schäferhunde von der Nachwuchsklasse im Alter ab 9 Monate bis hin zur Gebrauchshundklasse ab zwei Jahre sowie in der Veteranenklasse ab sechs Jahre präsentiert. Die Sieger werden mit Pokalen geehrt. Eine Bewirtung ist organisiert.

Die Mitglieder der Ortsgruppe treffen sich bereits am Sonnabend zur Vorbereitung der Zuchtschau um 13 Uhr auf dem Hellberg.

Von Thomas Wachs